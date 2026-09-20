U autobusu je bilo oko 90 učenika

U autobusu je bilo oko 90 učenika

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Vođa puta V. Š. teško je povređen, dok su četiri osobe, među kojima troje učenika, lakše povređene u saobraćajnoj nesrećikoja se dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u Crnoj Gori.

Nesreća se dogodila sinoć oko 20:35 sati u mestu Štitarička Rijeka, kada se kamenje obrušilo sa brda na magistralu. Prema prvim informacijama Uprave policije, vozač autobusa pokušao je da izbegne odron, ali je prednjim desnim delom vozila udario u stenu.

U autobusu je bilo oko 90 učenika Osnovne škole "Pavle Rovinski" iz Podgorice, koji su se vraćali sa ekskurzije. Vozač autobusa, koji je u vlasništvu kompanije iz Budve, bio je podvrgnut alkotestiranju i utvrđeno je da je bio trezan.

Vođa puta V. Š. zadobio je teške telesne povrede, uključujući prelom karlice i kičmenog pršljena. On je trebalo da bude hitno prevezen u Klinički centar Crne Gore.

U Opštu bolnicu u Bijelom Polju prebačena su tri deteta i dve odrasle osobe. Povređeni su prevezeni tamo jer se u trenutku nesreće magistralom kretalo sanitetsko vozilo bjelopoljske bolnice.

1/9 Vidi galeriju Autobus pun đaka udario u stenu kod Mojkovca, ima povređenih Foto: screenshot IG/biznis_cg

Drugi autobus, u kojem su se nalazili učenici Osnovne škole "Štampar Makarije", išao je iza autobusa koji je doživeo nesreću. Nakon kraćeg zadržavanja, uz policijsku pratnju, nastavio je put ka Podgorici.

Deo učenika iz havarisanog autobusa prevezen je u Podgoricu automobilima privatnih prevoznika iz Mojkovca, dok je po ostale učenike došao autobus agencije koja je organizovala ekskurziju. Nekoliko roditelja stiglo je na mesto nesreće i preuzelo svoju decu.