DECA HITNO PREVEZENA U BOLNICU, VOĐA PUTA TEŠKO POVREĐEN! Delovi stene se OBRUŠILI na autobus pun osnovaca, vraćali se sa ekskurzije, deo vozila smrskan! (FOTO)
- Na magistrali Mojkovac-Kolašin kamenje se obrušilo na autobus sa oko 90 učenika koji su se vraćali sa ekskurzije, a vozilo je udarilo u stenu.
- Vođa puta V. Š. teško je povređen, dok su tri deteta i dve odrasle osobe prebačeni u bolnicu u Bijelom Polju.
Vođa puta V. Š. teško je povređen, dok su četiri osobe, među kojima troje učenika, lakše povređene u saobraćajnoj nesrećikoja se dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u Crnoj Gori.
Nesreća se dogodila sinoć oko 20:35 sati u mestu Štitarička Rijeka, kada se kamenje obrušilo sa brda na magistralu. Prema prvim informacijama Uprave policije, vozač autobusa pokušao je da izbegne odron, ali je prednjim desnim delom vozila udario u stenu.
U autobusu je bilo oko 90 učenika Osnovne škole "Pavle Rovinski" iz Podgorice, koji su se vraćali sa ekskurzije. Vozač autobusa, koji je u vlasništvu kompanije iz Budve, bio je podvrgnut alkotestiranju i utvrđeno je da je bio trezan.
Vođa puta V. Š. zadobio je teške telesne povrede, uključujući prelom karlice i kičmenog pršljena. On je trebalo da bude hitno prevezen u Klinički centar Crne Gore.
U Opštu bolnicu u Bijelom Polju prebačena su tri deteta i dve odrasle osobe. Povređeni su prevezeni tamo jer se u trenutku nesreće magistralom kretalo sanitetsko vozilo bjelopoljske bolnice.
Drugi autobus, u kojem su se nalazili učenici Osnovne škole "Štampar Makarije", išao je iza autobusa koji je doživeo nesreću. Nakon kraćeg zadržavanja, uz policijsku pratnju, nastavio je put ka Podgorici.
Deo učenika iz havarisanog autobusa prevezen je u Podgoricu automobilima privatnih prevoznika iz Mojkovca, dok je po ostale učenike došao autobus agencije koja je organizovala ekskurziju. Nekoliko roditelja stiglo je na mesto nesreće i preuzelo svoju decu.
O nesreći je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će utvrđivati sve okolnosti događaja.
(Kurir.rs/Vijesti)