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Četvoro dece i vođa puta povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, u mestu Štitarička Rijeka, u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole.

Iz crnogorske policije su RTCG-u nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila oko 20:35 časova, kada je došlo do odrona kamena, koji je vozač pokušao da izbegne i udario u stenu uz desnu ivicu kolovoza.

Četvoro dece i vođa puta su zadobili povrede, prema informacijama kojima RTCG raspolaže niko od povređenih nije životno ugrožen, u pitanju su lakše povrede. Vozač nije bio u alkoholisanom stanju.

Autobus pun đaka udario u stenu kod Mojkovca, ima povređenih Foto: screenshot IG/biznis_cg

Ostala deca iz autobusa upućena su u Podgoricu. Po neke od njih došli su roditelji, a jedan deo dece prevezen je drugim autobusom. Povređeni su zbrinuti u Opštoj bolnici u Bijelom Polju.

- Po našim saznanjima radi se o odronu koji se desio na autobusu izviđačke ekskurzije. Vozilo bjelopoljske bolnice koje je bilo u povratku iz KCCG se zadesilo na licu mesta i dovezli su dve devojčice uzrasta 15 godina i profesora od 43 godine, dok je vozilo Hitne pomoći dovezlo još jednu učenicu uzrasta 15 godina i još jednu odraslu osobu - rekao je za RTCG direktor bjelopoljske bolnice, dr Kenan Erović.

On je dodao da je u toku dijagnostika, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje povređenih.

Načelnik Urgentnog centra, Milan Madžgalj, rekao je da povređena starija osoba ima teške telesne povrede, dok primljene devojčice ne pokazuju simptome teških povreda.

(Kurir.rs/RTCG)

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