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Četvoro dece i vođa puta povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, u mestu Štitarička Rijeka, u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole.

Iz crnogorske policije su RTCG-u nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila oko 20:35 časova, kada je došlo do odrona kamena, koji je vozač pokušao da izbegne i udario u stenu uz desnu ivicu kolovoza.

Četvoro dece i vođa puta su zadobili povrede, prema informacijama kojima RTCG raspolaže niko od povređenih nije životno ugrožen, u pitanju su lakše povrede. Vozač nije bio u alkoholisanom stanju.

1/9 Vidi galeriju Autobus pun đaka udario u stenu kod Mojkovca, ima povređenih Foto: screenshot IG/biznis_cg

Ostala deca iz autobusa upućena su u Podgoricu. Po neke od njih došli su roditelji, a jedan deo dece prevezen je drugim autobusom. Povređeni su zbrinuti u Opštoj bolnici u Bijelom Polju.

- Po našim saznanjima radi se o odronu koji se desio na autobusu izviđačke ekskurzije. Vozilo bjelopoljske bolnice koje je bilo u povratku iz KCCG se zadesilo na licu mesta i dovezli su dve devojčice uzrasta 15 godina i profesora od 43 godine, dok je vozilo Hitne pomoći dovezlo još jednu učenicu uzrasta 15 godina i još jednu odraslu osobu - rekao je za RTCG direktor bjelopoljske bolnice, dr Kenan Erović.

On je dodao da je u toku dijagnostika, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje povređenih.