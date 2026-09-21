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Cetinjska policija uhapsila je L.B. (21), iz tog grada, koji je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog sumnje da je prodavao marihuanu.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje lišili su slobode L.B (21) iz Cetinja, lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi (OKG), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopštili su iz Uprave policije.

Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je L.B. jednoj osobi prodao pakovanje sa opojnom drogom marihuana.

„Navedena droga prethodno je pronađena i oduzeta od lica koje je drogu kupilo od L.B, nakon čega su policijski službenici preduzeli aktivnosti na identifikovanju dilera droge, koje je dovelo do identiteta a potom i lišenja slobode L.B“, navode iz policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama L.B. stiču bitni elementi krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.