Slušaj vest

Cetinjska policija uhapsila je L.B. (21), iz tog grada, koji je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog sumnje da je prodavao marihuanu.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje lišili su slobode L.B (21) iz Cetinja, lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi (OKG), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopštili su iz Uprave policije.

Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je L.B. jednoj osobi prodao pakovanje sa opojnom drogom marihuana.

„Navedena droga prethodno je pronađena i oduzeta od lica koje je drogu kupilo od L.B, nakon čega su policijski službenici preduzeli aktivnosti na identifikovanju dilera droge, koje je dovelo do identiteta a potom i lišenja slobode L.B“, navode iz policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama L.B. stiču bitni elementi krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Službenici Uprave policije nastavljaju borbu protiv kriminala na svim nivoima, sa posebnim akcentom na delovanje organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, radi otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, lišenja slobode odgovornih lica i smanjenja obima kriminaliteta, u interesu našeg društva i građana“, poručeno je u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraUHAPŠEN MUŠKARAC (46) U BIJELOM POLJU: Sumnja se da je uz silu i pretnje izvršio nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom (16)
1730120341Policija-crna-gora-fotorina.JPG
SRBI NA KIMTEROR NAD SRBIMA NA KiM SE NASTAVLJA: Na Jarinju uhapšena dvojica jer su imali noževe i opremu ZA SREDNJEVEKOVNE VEŠTINE!
s-1.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKA POLICIJSKA AKCIJA U BANJALUCI! Pretresi na više lokacija, uhapšeno više osoba
SIPA.
Crna GoraŽENA NAPALA MUŽA NOŽEM U PODGORICI: Nakon verbalnog i fizičkog sukoba osumnjičena za pokušaj ubistva
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg