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Granična policija podnela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšićukrivičnu prijavu protiv Č.A (45), državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

"Službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije „Centar“ su, naime, vršeći poslove nadzora državne granice, u blizini granične linije sa Bosnom i Hercegovinom, u mestu Ravno – opština Plužine, zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo „Toyota Land Cruiser“, plužinskih registarskih oznaka, na koje je bila priključena prikolica, dok se na prikolici nalazilo traktorsko vitlo – uređaj za vuču i izvlačenje tereta koje se između ostalog koristi za vuču drvnih stabala i izvlačenje drvnih trupaca", naveli su iz policije.

Vozilom je upravljao Č.A, dok se kao saputnik u vozilu nalazio M.Š, državljanin Bosne i Hercegovine.

"Proverama u vezi sa vozilom i teretom koje je prevozio, utvrđeno je da Č.A. ne poseduje dokumentaciju za priključno vozilo – prikolicu, dok je za vitlo marke „Krpan“ posedovao otpremnicu jedne firme iz Nevesinja – Bosna i Hercegovina, u kojoj je navedeno da cena ove radne mašine – uređaja za vuču i izvlačenja tereta iznosi 4.400 konvertibilnih maraka (vrednost u eurima je oko 2.250 eura). U vezi sa navedenim. Č.A. je policijskim službenicima kazao da je vitlo kupio od navedene firme iz Nevesinja za ličnu upotrebu", kazali su iz UP.

Lica, vozilo i radna mašina predati su službenicima za suzbijanje prekograničnog kriminala u Stanici granične policije II Plužine.

"Kriminalističkom obradom koja je sprovedena došlo se do sumnje da je Č.A. izbegao mere carinskog nadzora nad robom – radnom mašinom koju je kupio u drugoj državi, te da je navedeno vitlo prevezao odnosno prokrijumčario u Crnu Goru van graničnog prelaza", objašnjavaju iz policije.