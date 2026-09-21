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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na putu Mojkovac - Kolašin u Crnoj Gori, kada je dvospratni autobus, sa oko devedeset učenika koji su se vraćali sa ekskurzije, udario u stenski usek. Povređeno je četvoro dece, dok je vođa puta zadobio teške telesne povrede. Iako se prvobitno sumnjalo na obrušavanje stene, uviđajem je utvrđeno da je do udesa došlo isključivo propustom vozača iz Srbije pedesetdvogodišnjeg G. M. koji je autobusom skrenuo i silovito udario u stenu sa desne strane kolovoza.

On je odmah uhapšen, a inače reč je o državljaninu Srbije sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori. On se sumnjiči da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. A u trenutku nesreće, vozač sanitetskog vozila Dimitrije Vlahović i medicinski tehničar Haris Bećirović hrabro su krenuli u akciju spasavanja i pružanja prve pomoći povređenima.

Ovaj nemili slučaj za emisiju "Redakcija" komentarisao je Dimitrije Vlahović, vozač sanitetskog vozila.

- Nije to bilo nikakvo posebno spasavanje, već nešto što mi svakodnevno radimo. Ja sam vozač sanitetskog vozila Opšte bolnice u Bijelom Polju i zajedno sa kolegom tehničarem Harisom Bećirovićem svakodnevno, uz pratnju ostalog medicinskog kadra, prevozimo pacijente do zdravstvenih ustanova širom Crne Gore i šire. Vozili smo pacijenta na Urološku kliniku u Podgoricu i, prilikom povratka, oko 21 sat, na putnom pravcu Kolašin-Mojkovac, naišli smo na autobus. Pretpostavljamo da je došlo do odrona, ali to nije u domenu moje struke - počeo je Vlahović.

Dimitrije Vlahović, vozač sanitetskog vozila Foto: Kurir Televizija

Bez razmišljanja pritekli u pomoć deci

Vozač sanitetskog vozila opisao je trenutke nakon nesreće i reakciju medicinske ekipe na mestu događaja.

- Zatekli smo zaustavljen autobus u kojem su bila deca koja su se vraćala sa ekskurzije. Čuli smo vrisku i galamu i nismo se ni sekunde dvoumili. Istrčali smo da vidimo šta se dešava i da proverimo da li ima povređenih. Videli smo nekoliko dece koja su bila krvava, profesora i vozača. Odmah smo pozvali policiju i Hitnu medicinsku pomoć iz Mojkovca, jer smo procenili da ima više ugroženih nego što bismo mi mogli da zbrinemo. Ekipe su brzo stigle na lice mesta. Uspeli smo da hospitalizujemo tri pacijenta, dve devojčice i njihovog nastavnika, i odmah ih prevezemo u našu ustanovu u Bijelom Polju kako bi im medicinski tim pružio pomoć. Mislim da je jedan pacijent zbog težih povreda prebačen u Podgoricu, dok su ostali, sa lakšim telesnim povredama, pušteni na kućno lečenje - objasnio je.

Kako saznajemo, vozač se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, ali je njegovo stanje stabilno i van je životne opasnosti. Deca koja su zadobila lakše telesne povrede nakon pregleda lekara puštena su na kućno lečenje. Naknadno su se javile još tri osobe koje su zatražile lekarsku pomoć zbog pretrpljenog stresa i šoka. Takođe, analize su pokazale da vozač nije bio pod dejstvom alkohola.

Šta je onda moglo da dovede do ove saobraćajne nezgode, za jutarnji program Kurir televizije govorio je Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak.

- Saobraćajna nezgoda kao nezgoda događa se svakodnevno, a kada je u pitanju ova konkretna, suština je u tome da do istine možemo doći tek kada se završi istraga. Nadležni moraju da sprovedu istragu kako treba i da na osnovu materijalnih dokaza rekonstruišu ono što se dogodilo i utvrde činjenice. Kada dođemo do istine, možemo da govorimo i o merama čiji je cilj da se takve stvari ne događaju. Nažalost, one se događaju svakodnevno. Kada je prevoz autobusima u pitanju, po meni je to problem koji traje dugo, naročito kada su u pitanju noćne vožnje - kaže Simidžija.

Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak Foto: Kurir Televizija

"Odgovornost se deli"

Saobraćajni veštak ukazao je na odgovornost vozača autobusa i pitanje propusta koji su mogli da dovedu do nesreće.

- Uobičajeno je, recimo, da autobus iz Beograda do Herceg Novog putuje noću. U njemu je 50 putnika i 50 života za koje vozač odgovara. Ako putuju dvojica vozača, odgovornost se deli, ali trebalo bi da budu dvojica. Pitanje je koliko smo se kao društvo organizovali tako da svakog od tih ljudi, koji odgovaraju za tuđi život, dovedemo na nivo da taj posao obavlja pouzdano i odgovorno, kako ne bi došlo do greške ili propusta. Za sada znamo da je vozač uhapšen, što znači da je nadležnima bilo jasno da postoji osnov sumnje da je napravio određeni propust. Koji je to propust bio, tek treba da pokaže istraga - nastavio je.

Kako se novinarka Kurir TV-a nadovezala, u Velikoj Britaniji pojavile su se takozvane fantomske tablice koje onemogućavaju pametnim kamerama da snime registarsku oznaku, pa vozači koji krše pravila saobraćaja izbegavaju kazne, na pitanje li su takve tablice prisutne i kod nas ili postoje neki drugi načini da vozači pokušaju da izbegnu odgovornost i kolike su sankcije za takvo ponašanje, SImidžija je odgovorio:

- Otkad je sveta i veka, prevare postoje. Samo menjaju svoje oblike i prilagođavaju se potrebama. Elektronika se uključuje u sve, pa je i prevariti lakše, ali je lakše i otkriti takve pokušaje. Takvih vrsta prevara ima i kod nas. Nekada možete sresti da neko na registarskoj tablici namerno drugačije prikaže ili pročita neki broj. Postavlja se pitanje - zašto to radi? Ako postoji mogućnost da vas kamera snimi, pustite da vas snimi. Ponašajte se onako kako treba da se ponašate da biste bili bezbedan učesnik u saobraćaju. To je jedini cilj kada je saobraćaj u pitanju - bezbednost i funkcija. Dakle, da se funkcija saobraćaja obavlja i da sve bude bezbedno. Ako se tako ponašamo i ako se vozači tako ponašaju, ne bi bilo problema. Nažalost, jedan deo vozača to ne radi, pa imamo ovoliko stradalih, nesreća i poginulih. U Srbiji godišnje pogine između 400 i 500 ljudi od tog oružja koje se zove automobil. Ne ginu od starosti, niti zato što se organizam polako gasi, već zbog greške - bilo njihove, bilo tuđe. Mislim da mi još nismo dostigli pravi, visoki nivo bezbednosti i nismo uspeli da napravimo ono što se zove bezbedan vozač - za Kurir televiziju, zaključio je Simidžija.

04:08 AUTOBUS NA PUTU MOJKOVAC-KOLAŠIN UDARIO U STENU, POVREĐENO ČETVORO DECE, VOZAČ U TEŠKOM STANJU! Saobraćajni veštak otkrio šta je ključno u istrazi kobne nezgode Izvor: Kurir televizija

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