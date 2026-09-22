NAPAO SUGRAĐANINA DRVENIM PREDMETOM I PESNICAMA: Muškarac (60) osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda u Sutomoru
- Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz Bara zbog sumnje da je u Sutomoru teško povredio 58-godišnjeg sugrađanina.
- Prema navodima policije, udario ga je drvenim predmetom u podlakticu, a zatim više puta pesnicama u glavu i telo.
Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz tog grada zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede58-godišnjem sugrađaninu, tako što ga je ispred svog porodičnog stana u Sutomoru drvenim predmetom udario u podlakticu, a zatim više puta pesnicama u predelu glave i tela.
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, shodno nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podneli krivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, na štetu sugrađanina.
„Sumnja se da je L.Lj, 13. septembra 2026. godine, u popodnevnim časovima, ispred svog porodičnog stana u Sutomoru, izvršio navedeno krivično delo na način što je oštećenom licu, starom 58 godina, upotrebom drvenog predmeta zadao udarac u predelu podlaktice, nakon čega je više puta oštećenog udario stisnutim pesnicama u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede“, navode iz policije.
Povređenome je pružena medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi, a događaj je prijavljen Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar.
„Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mere i radnje na rasvetljavanju događaja, koje su dovele do identifikovanja, a potom i pronalaska osumnjičenog lica. Nakon prikupljanja svih činjenica, o događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru“, saopšteno je iz policije.
Kako su naveli, nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama L.Lj. stiču bitni elementi krivičnog dela teška telesna povreda, te naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.
Kurir.rs/RTCG