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Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz tog grada zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede58-godišnjem sugrađaninu, tako što ga je ispred svog porodičnog stana u Sutomoru drvenim predmetom udario u podlakticu, a zatim više puta pesnicama u predelu glave i tela.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, shodno nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podneli krivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, na štetu sugrađanina.

„Sumnja se da je L.Lj, 13. septembra 2026. godine, u popodnevnim časovima, ispred svog porodičnog stana u Sutomoru, izvršio navedeno krivično delo na način što je oštećenom licu, starom 58 godina, upotrebom drvenog predmeta zadao udarac u predelu podlaktice, nakon čega je više puta oštećenog udario stisnutim pesnicama u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede“, navode iz policije.

Povređenome je pružena medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi, a događaj je prijavljen Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar.

„Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mere i radnje na rasvetljavanju događaja, koje su dovele do identifikovanja, a potom i pronalaska osumnjičenog lica. Nakon prikupljanja svih činjenica, o događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru“, saopšteno je iz policije.