Na Velikoj plaži u Ulcinju izbio je veliki požar, a vatrogasci se bore sa plamenom uz pomoć ekipa iz Bara i Budve.
Crna Gora
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Veliki požar izbio je oko 13.45 sati na Velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, ali gašenje otežava jak vetar koji brzo širi plamen, prenosi RTCG.
Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu Cabo Beach, gde je izgorela polovina plažnog mobilijara.
Restoran na kupalištu je spašen, dok su izgoreli suncobrani, ležaljke i baldahini.
U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve. Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže Havana, dok ekipe iz Bara čuvaju plažu Coral.
Gašenje požara dodatno otežava snažan vetar.
Kurir/rtcg
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