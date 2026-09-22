Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Veliki požar izbio je oko 13.45 sati na Velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, ali gašenje otežava jak vetar koji brzo širi plamen, prenosi RTCG.

Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu Cabo Beach, gde je izgorela polovina plažnog mobilijara.

Restoran na kupalištu je spašen, dok su izgoreli suncobrani, ležaljke i baldahini.

U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve. Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže Havana, dok ekipe iz Bara čuvaju plažu Coral.