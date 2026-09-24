Crna Gora
ODREĐEN PRITVOR MUŠKARCU U NIKŠIĆU: Sumnjiči se za napastvovanje maloletne pastorke
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću donelo je rešenje o zadržavanju i podnelo predlog za određivanje pritvoraosumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletne pastorke, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Navodi se da je rešenje o zadržavanju osumnjičenog, koji se tereti da je izvršio produženo krivično delo seksualno uznemiravanje, doneo državni tužilac u nikšićkom ODT-u nakon njegovog saslušanja.
„Osnovano se sumnja da je osumnjičeni seksualno uznemiravao maloletnu pastorku“, piše u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
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