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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću donelo je rešenje o zadržavanju i podnelo predlog za određivanje pritvoraosumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletne pastorke, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Navodi se da je rešenje o zadržavanju osumnjičenog, koji se tereti da je izvršio produženo krivično delo seksualno uznemiravanje, doneo državni tužilac u nikšićkom ODT-u nakon njegovog saslušanja.