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Sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o predlogu za smenu predsednika parlamenta Andrije Mandića biće održana danas.

Poslanici će se danas na sednici parlamenta jasno odrediti da li podržavaju evropski put Crne Gore, poručeno je iz opozicionog DPS-a, partije koja je podnela pomenutu inicijativu. Iz vladajućeg Pokreta Evropa sad saopštili su da nisu promenili svoj raniji stav i da će glasati protiv te inicijative.

Za smenu predsednika Skupštine potrebna je većina glasova prisutnih poslanika, uz uslov da je obezbeđen kvorum. Da bi sednica uopšte počela, neophodno je prisustvo najmanje 41 poslanika.

Demokratska partija socijalista pokrenula je tu inicijativu krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici Ratka Mladića.

Poslanica te stranke Aleksandra Despotović u emisiji "Link" kazala je da će se na vanrednom zasedanju Skupštine jasno videti ko je za evropske integracije, a ko protiv, i da se, kako dodaje, ne radi o političkom, već o moralnom pitanju.

- Prosto, svaki poslanik i poslanica imaju mogućnost da konačno jasno i glasno zauzmu stav po ovom pitanju i imaju priliku da se u jednoj raspravi jasno vidi ko je taj koji je za evropski put Crne Gore, ali zaista u pravom smislu, a ne samo retorički - rekla je Despotović.

Despotović očekuje da pojedini politički činioci poslušaju glas evropskih zvaničnika i obezbede raspravu o tom važnom pitanju.

- Ali bih vrlo jasno prenela poruku gospodina Šareca, koji je, inače, evropski zastupnik za Crnu Goru, koji je jasno poručio da on sutra očekuje kvorum - kazala je Despotović.

Pokret Evropa sad, stranka premijera Milojka Spajića, koja, zajedno sa Novom srpskom demokratijom Andrije Mandića, Demokratama, Socijalističkom narodnom partijom i partijama koje predstavljaju manje brojne narode, osim hrvatskog, čini vladajuću koaliciju, saopštila je ranije da neće podržati inicijativu za smenu šefa parlamenta.

Poslanica PES-a Jelenka Andrić kaže da se stav te partije dan pre zasedanja nije promenio. "Zaista ne mogu da procenim da li će biti kvoruma ili ne".

- PES je izašao sa svojim stavom i tu smo ostali na istom i nećemo ga menjati - rekla je.

Potpredsednik parlamenta i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj ističe da ne podržava nešto što, kako je naveo, iniciraju politički subjekti koji ne žele ravnopravnost.

- Nisam potpisao, nisam podržao. I ne podržavam nešto što predlažu oni koji upravo neće ravnopravnost kada su u pitanju ta pitanja. Mislite na DPS? Upravo na predlagača koji ne nalazi za shodno da kaže da nije bilo u redu izjavljivanje saučešća povodom smrti Miloševića - kazao je Camaj.

Camaj naglašava da se svakako od rasprave o smeni Mandića ne može pobeći. Ali jedno je sigurno, da će Skupštine biti.

- Hoće li biti danas, hoće li biti za mesec dana, u svakom slučaju ne može se izbeći da se o tome glasa - rekao je Camaj.

Ko je protiv incijative za smenu?

Protiv inicijative za smenu Andrije Mandića izjasnile su se Socijalistička narodna partija i Ujedinjena Crna Gora. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sednici na kojoj je planirana rasprava o smeni predsednika Skupštine Andrije Mandića.

Opozicioni Građanski pokret URA glasaće za inicijativu DPS-a, kao i Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa.