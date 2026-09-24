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Poslanici Bošnjačke stranke, Demokratske partije socijalista, Građanskog pokreta URA i Evropskog saveza napustili su skupštinsku salu, gde je danas bila planirana rasprava o inicijativi za smenu predsednika Parlamenta Andrije Mandića.

Oni su prethodno tražili da Mandić pusti prenos sednice i da se novinari puste u salu, kao i da počne prozivka poslanika.

Međutim, predstavnicima medija to nije dozvolilo skupštinsko obezbeđenje. Poslanik DPS-a Nikola Milović kazao je novinarima u medijskoj galeriji da “ovoga nema u Tanzaniji” i da Mandić odbija da pusti novinare da snime ko se nalazi u skupštinskoj sali.

Nastavila se prepirka sa Mandićem, a poslanici su mu kazali da prestane da se “sprda”.

Mandić je potom napustio plenarnu salu, a zatim i poslanici. Lider DPS-a Danijel Živković kazao je na konferenciji održanoj nakon njihovog izlaska iz sale, da neće sarađivati sa Vladom i parlamentarnom većinom sve dok ne bude održana sednica na kojoj će poslanicima biti dozvoljeno da se izjasne o smeni Mandića.

Podsetimo, za kvorum je potrebno prisustvo najmanje 41 poslanika.

Demokratska partija socijalista pokrenula je pomenutu inicijativu krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici Ratka Mladića.

Mugoša naveo da u klupama poslanika PES-a nema kartica kojima se evidentira prisustvo sednici

Poslanik Evropskog saveza (ES) Boris Mugoša naveo je da u klupama poslanika PES-a nema kartica kojima se evidentira prisustvo sednici i da, ako bi neko od poslanika PES-a hteo da dođe i prisustvuje sednici, nema karticu kako bi prisustvo evidentirao.

"Jedino su stavljene kartice na mestu na kojem sedi poslanik Hadžić", kazao je Mugoša na svom X profilu.

Kartica za evidenciju prisustva poslanika se, kako ukazuje, uvek nalazi na poslaničkom mestu gde sede poslanici, a prisustvo evidentiraju ubacivanjem kartice u aparat.

Na tu tvrdnju, na mreži X reagovao je čelnik kluba PES Vasilije Čarapić.

"Nije lepo lagati, a kamoli od toga zarađivati svoju koru hleba", rekao je Čarapić.