Na fotografiji se nalazi Mandić koji stoji naspram poslanika opozicije, uz kratku poruku – 3:0.
Crna Gora
"3:0" Nova srpska demokratija oglasila se fotografijom nakon pokušaja Mandićeve smene (FOTO)
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Nakon što danas nije došlo do sednice na kojoj je trebalo da se razmatra smena predsednika Skupštine Andrije Mandića, iz njegove Nove srpske demokratije oglasili su se fotografijom.
Na fotografiji se nalazi Mandić koji stoji naspram poslanika opozicije, uz kratku poruku – 3:0. Objava vrlo verovatno aludira na činjenicu da je opoziciji propao i treći pokušaj za smenu predsednika Skupštine Crne Gore.
(Kurir.rs/Borba)
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