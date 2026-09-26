SEKAO DRŽAVNU ŠUMU PA ZARADIO KRIVIČNU PRIJAVU! Mladić (22) kod Bijelog Polja osumnjičen za bespravnu seču bukve
Protiv A. V. (22) iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je bespravnom sečom bukove građe u državnoj šumi počinio krivično delo šumska krađa.
Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, sumnja se da je mladić tokom prve polovine septembra u mestu Mušnica, na području opštine Bijelo Polje, posekao određenu količinu bukovih drvnih sortimenata.
– Na taj način pričinio je materijalnu štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore, sa namerom da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist – navodi se u saopštenju.
Krivična prijava podneta je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, u redovnom postupku.
Iz policije poručuju da će nastaviti intenzivne aktivnosti u borbi protiv ekološkog kriminala, sprečavanju bespravne seče šuma, kao i otkrivanju i procesuiranju počinilaca ovih krivičnih dela.
Kurir.rs/RINA