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Protiv A. V. (22) iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je bespravnom sečom bukove građe u državnoj šumi počinio krivično delo šumska krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, sumnja se da je mladić tokom prve polovine septembra u mestu Mušnica, na području opštine Bijelo Polje, posekao određenu količinu bukovih drvnih sortimenata.

– Na taj način pričinio je materijalnu štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore, sa namerom da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist – navodi se u saopštenju.

Krivična prijava podneta je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, u redovnom postupku.

Iz policije poručuju da će nastaviti intenzivne aktivnosti u borbi protiv ekološkog kriminala, sprečavanju bespravne seče šuma, kao i otkrivanju i procesuiranju počinilaca ovih krivičnih dela.

Kurir.rs/RINA

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