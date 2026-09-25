URSULA FON DER LAJEN 1.OKTOBRA U CRNOJ GORI Šefica Evropske komisije će se sastati sa predsednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetiće Crnu Goru u četrvrtak 1. oktobra.
RTCG prenosi da je to danas saopšteno iz Evropske komisije.
Tokom posjete Fon der Lajen sastaće se sa predsednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem.
Ovo će biti šesta godina zaredom da šefica vlade EU putuje u region Zapadnog Balkana.
Iz Evropske komisije je ranije poručeno da će Fon der Lajen tokom posete regionu fokusirati na predstojeće korake partnera na putu ka EU i na tekući napredak u postepenoj integraciji, uz podršku Plana rasta za Zapadni Balkan.
Navodi s eda će u okviru posete regionu Fon der Lajen obići Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje.
- U svetlu predstojećih parlamentarnih i opštih izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predsednica namerava da poseti ove zemlje kasnije - objasnili su u Evropskoj komisiji.
(Kurir.rs/RTCG)