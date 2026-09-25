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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetiće Crnu Goru u četrvrtak 1. oktobra.

RTCG prenosi da je to danas saopšteno iz Evropske komisije.

Ovo će biti šesta godina zaredom da šefica vlade EU putuje u region Zapadnog Balkana.

Iz Evropske komisije je ranije poručeno da će Fon der Lajen tokom posete regionu fokusirati na predstojeće korake partnera na putu ka EU i na tekući napredak u postepenoj integraciji, uz podršku Plana rasta za Zapadni Balkan.

1/18 Vidi galeriju Govor o stanju EU Ursule fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pred poslanicima Evropskog parlamenta Foto: RONALD WITTEK/EPA

Navodi s eda će u okviru posete regionu Fon der Lajen obići Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje.