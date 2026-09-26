Crna Gora
ŽENA VOZILA SA 2,47 PROMILA ALKOHOLA: Zaustavili je na Žabljaku, kazna 1.000 evra i 4 meseca zabrane vožnje
- O.S. (45) zaustavljena je na Žabljaku, a alkotest je pokazao 2,47 promila alkohola u krvi.
- Sud joj je izrekao kaznu od 1.000 evra, tri kaznena boda i četiri meseca zabrane upravljanja vozilom.
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Nadležni sud kaznio je sa hiljadu evra i četiri meseca zabrane upravljanja vozilom O.S. (45), jer je vozila pod dejstvom 2,47 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Uprave policije.
Navodi se da su O.S. kontrolisali službenici policije na Žabljaku.
Iz policije su rekli da je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, u koncentraciji od 2,47 promila.
„Odlukom suda, kažnjena je sa hiljadu evra, tri kaznena boda i četiri meseca zabrane upravljanja motornim vozilom“, naveli su iz policije na mreži X.
Kurir.rs/RTCG
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