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Nadležni sud kaznio je sa hiljadu evra i četiri meseca zabrane upravljanja vozilom O.S. (45), jer je vozila pod dejstvom 2,47 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su O.S. kontrolisali službenici policije na Žabljaku.

Iz policije su rekli da je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, u koncentraciji od 2,47 promila.