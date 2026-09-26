DVE PACIJENTKINJE SE JAVILE KCCG NAKON TRETMANA: Policija proverava preparat za koji se navodi da je botulinski toksin
- Policija u Podgorici proverava prijavu KCCG da su se dve pacijentkinje javile nakon tretmana i aplikacije preparata za koji se navodi da je botulinski toksin.
- O događaju je obavešten državni tužilac, a policija po njegovom nalogu utvrđuje sve činjenice i okolnosti.
Policija u Podgorici postupa po prijavi KCCG da su se dve pacijentkinje javile toj zdravstvenoj ustanovi nakon tretmana i aplikacije preparata za koji se navodi da je botulinski toksin. Po nalogu i u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, policija preduzima mere radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.
„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica postupaju po prijavi podnetoj putem telefona od strane lica zaposlenog u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici da su se ovoj zdravstvenoj ustanovi na prijem javile dve pacijentkinje nakon tretmana koji su imale odnosno nakon aplikacije preparata, navodno botulinskog toksina“, piše u saopštenju.
Policijski službenici su o događaju upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, u koordinaciji i po nalogu tužioca, preduzimaju sve neophodne mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica u prijavljenom događaju“, ističe se.
Kurir.rs/RTCG