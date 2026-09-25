Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnelo optužnicu protiv M.A. za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Crna Gora
PAO ZBOG ARSENALA ORUŽJA Podignuta optužnica protiv muškarca iz Nikšića: Pretresom kuće pronađena velika količina vatrenog oružja
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću podnelo je nikšićkom Osnovnom sudu optužnicu protiv M.A, osumnjičenog za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Iz nikšićkog ODT-a su saopštili da se osnovano sumnja da je M.A. neovlašćeno, u svojoj kući i pomoćnim objektima u mestu Malinsko, u opštini Šavnik, držao veću količinu vatrenog oružja i municije.
Kako su naveli iz ODT-a, to proizilazi iz dokaza prikupljenih u istrazi.
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