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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću podnelo je nikšićkom Osnovnom sudu optužnicu protiv M.A, osumnjičenog za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz nikšićkog ODT-a su saopštili da se osnovano sumnja da je M.A. neovlašćeno, u svojoj kući i pomoćnim objektima u mestu Malinsko, u opštini Šavnik, držao veću količinu vatrenog oružja i municije.