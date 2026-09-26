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Pretresom više objekata na crnogorskom primorju koje su koristili ruski državljani Aleksandar Mihailovič Krugljanski (31) i Aleksandera Krugljanska, policija je pronašla oko milion evra, kao i dodatnu opremu informacione tehnologije (IT), među kojom se navodno nalazi i oprema za praćenje i špijuniranje, saznaju "Vijesti" nezvanično iz više izvora.

Prema istim informacijama, pretresi su obavljeni juče tokom dana, a policija je proveravala objekte u Budvi i Baru. Ruski državljani, koji poseduju i izraelske pasoše, uhapšeni su pre tri dana na tivatskom aerodromu dok su sa 19 kofera pokušavali da se ukrcaju na let za Tel Aviv.

"Vijesti" su objavile da su od njih prethodno oduzeti GPS uređaj za praćenje sa mikrofonom, profesionalni detektor radio-signala, nadzorne kamere i oprema za video-nadzor, računarske komponente, memorijski uređaji, kablovi i druga elektronika.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela krijumčarenja i pranja novca.

Prema nezvaničnim informacijama, u više od polovine njihovog prtljaga nalazila se oprema zbog koje su nadležni posumnjali da bi mogla da služi za praćenje, nadzor, špijuniranje i otkrivanje uređaja za prisluškivanje.

Među predmetima koje su "Vijesti" identifikovale na fotografijama zaplenjene opreme nalazi se GPS uređaj sa mikrofonom, kao i "BugHunter Professional BH-04", profesionalni uređaj namenjen otkrivanju radio-predajnika, uključujući skrivene bežične mikrofone, kamere i druge uređaje koji emituju radio-signal.

Na fotografijama se vide i nadzorne kamere, oprema za video-nadzor, računarske komponente, memorijski uređaji, kablovi i druga elektronika.

1/6 Vidi galeriju Pronađena IT oprema za špijunažu i praćenje Foto: Uprava policije Crne Gore

Osim navodne špijunske opreme, spakovane u kofere i torbe, policija je od njih oduzela 26.210 evra i 1.150 izraelskih šekela, kao i određene lekove.

"Vijesti" saznaju da su Krugljanski imali turističku vizu i da su u prethodnom periodu više puta ulazili u Crnu Goru i boravili u toj zemlji.

Zvanično je, međutim, saopšteno da se sumnjiče za krijumčarenje i pranje novca i da su, nakon sprovedenih policijskih mera i radnji, uhapšeni po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

- Službenici Stanice granične policije II Tivat su 23. septembra 2026. godine, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat, u saradnji sa službenicima Uprave carina, izvršili kontrolu A. K. i A. K., koji su sa sobom imali 19 kofera u odvojenom prtljagu. Policijski i carinski službenici su detaljnom kontrolom kod navedenih lica pronašli 26.210 evra i 1.150 izraelskih šekela, kao i veću količinu neprijavljene elektronske opreme (IT) i lekova - saopšteno je iz Uprave policije.

Od osumnjičenih su privremeno oduzeti navedeni predmeti, kao i više komunikacionih uređaja koje su koristili, a koji će biti predmet pretresa.

Iz Uprave policije naveli su da je o slučaju obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je ocenio da postoje elementi krivičnih dela krijumčarenja i pranja novca.

Naloženo je da osumnjičeni budu uhapšeni zbog sumnje da su počinili navedena krivična dela i da, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku budu privedeni nadležnom državnom tužiocu.

Iz Uprave policije poručili su da njihovi službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem i u bliskoj saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), drugim subjektima bezbednosnog sistema i međunarodnom obaveštajnom zajednicom, preduzimaju mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti povezane sa osumnjičenima.