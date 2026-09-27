VELIKI POŽAR KOD BIJELOG POLJA: Vatrena stihija progutala krov porodične kuće, vatrogasci sprečili širenje vatre
- U požaru na porodičnoj kući u Biokovcu kod Bijelog Polja pričinjena je velika materijalna šteta, a vatra je izbila tokom prethodne noći.
- Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i sprečili dalje širenje požara, iako je krovna konstrukcija već bila u plamenu.
U požaru koji je tokom prethodne noći izbio na porodičnoj kući u mestu Biokovac kod Bijelog Polja pričinjena je velika materijalna šteta, dok je brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno dalje širenje vatre. Uzrok požara za sada nije poznat, a biće utvrđen uviđajem.
Komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje Edin Kolić kazao je za Portal RTCG da je prijava požara primljena u 1.39 sati posle ponoći.
„Na lice mesta odmah su upućena dva specijalna i jedno tehničko vozilo sa šest vatrogasaca-spasilaca“, rekao je Kolić.
Po dolasku vatrogasaca, požar je već bio u razbuktaloj fazi.
„Gorela je kompletna krovna konstrukcija. Požar je brzo stavljen pod kontrolu i ugašen kako se ne bi dalje širio“, naveo je Kolić.
Na mestu događaja bila je i policija.
„Šteta je velika, a uviđajem će biti utvrđen uzrok požara“, kazao je Kolić.
Kurir.rs/RTCG