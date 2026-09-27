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U požaru koji je tokom prethodne noći izbio na porodičnoj kući u mestu Biokovac kod Bijelog Polja pričinjena je velika materijalna šteta, dok je brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno dalje širenje vatre. Uzrok požara za sada nije poznat, a biće utvrđen uviđajem.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje Edin Kolić kazao je za Portal RTCG da je prijava požara primljena u 1.39 sati posle ponoći.

„Na lice mesta odmah su upućena dva specijalna i jedno tehničko vozilo sa šest vatrogasaca-spasilaca“, rekao je Kolić.

Po dolasku vatrogasaca, požar je već bio u razbuktaloj fazi.

„Gorela je kompletna krovna konstrukcija. Požar je brzo stavljen pod kontrolu i ugašen kako se ne bi dalje širio“, naveo je Kolić.

Na mestu događaja bila je i policija.

„Šteta je velika, a uviđajem će biti utvrđen uzrok požara“, kazao je Kolić.

Kurir.rs/RTCG

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