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Podgorička policija identifikovala je i uhapsila R.A. (31), osumnjičenog da je 5. septembra ispred teretane na Zabjelu pucao na D.R. i pogodio ga u natkolenicu, nanevši mu tešku telesnu povredu.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica identifikovali su i lišili slobode R.A. (31) iz Podgorice, zbog sumnje da je na štetu D.R. izvršio krivično delo teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičeni R.A. je lišen slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici“, piše u saopštenju.

Prema informacijama iz policije, R.A. je 5. septembra, kako se sumnja, ispred teretane na Zabjelu prišao D.R. i iz pištolja ispalio dva hica, od kojih je jedan pogodio oštećenog u natkolenicu leve noge i naneo mu tešku telesnu povredu.

„Nakon izvršenog krivičnog dela R.A. se udaljio sa lica mesta, a događaj je prijavljen Odeljenju bezbednosti Podgorica, čiji službenici su preduzeli operativne i druge koordinisane policijske mere i radnje na identifikovanju i pronalasku lica. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac“, ističe se.

Kako navode iz policije, intenzivne mere i radnje sprovedene u koordinaciji sa državnim tužiocem dovele su do identifikovanja R.A, od kojeg je potom u policijskim prostorijama uzeta izjava na zapisnik.

„Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama R.A. stiču bitni elementi krivičnog dela teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te naložio da se lice liši slobode“, poručili su u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da će osumnjičeni R.A., uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična dela.