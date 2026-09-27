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Na magistralnom putu Bijelo Polje–Mojkovac, na skretanju prema selu Rakita, u subotu je vozilo sletelo niz provaliju u reku Ljuboviđu. Jedna osoba je lakše povređena, a uzrok nezgode za sada nije poznat, saopštio je Portalu RTCG komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje, Edin Kolić.

Kolić je potvrdio da je vozilo sletelo u reku Ljuboviđu, a jedna osoba je lakše povređena.

„Udes na magistralnom putu Bijelo Polje–Mojkovac, na skretanju prema selu Rakiti. Vozilo je sletelo niz provaliju u reku Ljuboviđu. Jedno lice je lakše povređeno, a uzrok još nije poznat. Policija je na licu mesta i daće više informacija po završenom uviđaju. U pomoć pri izvlačenju pritekli su i meštani“, poručio je Kolić.

Kurir.rs/RTCG

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