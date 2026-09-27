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Podgorička policija uhapsila je Y.K. (44), državljanku Ukrajine, zbog sumnje da je, na štetu tri oštećene ženske osobe, izvršila krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom nadrilekarstvo. Osumnjičena je lišena slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uhapšen je i D.L. (41), državljanin Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina i krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Osumnjičeni je uhapšen po nalogu nadležnog tužioca, saopšteno je iz policije.

Iz policije su kazali da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbednosti Podgorica, naime, prethodno, putem telefona, od strane lica zaposlenog u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici prijavljeno da su se ovoj zdravstvenoj ustanovi na prijem javile dve pacijentkinje nakon tretmana koji su imale, odnosno nakon aplikacije preparata, navodno botulinskog toksina.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli mere i radnje na rasvetljavanju događaja, koje su rezultirale identifikovanjem Y.K. i D.L. Oni su dovedeni u policijske prostorije, gde su od njih uzete izjave na navedene okolnosti.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi Y.K, a tokom kojeg su pronađeni predmeti za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnog dela. Predmeti su izuzeti i biće veštačeni“, navodi se u saopštenju policije.

Kako su naveli, nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama Y.K. stiču bitni elementi krivičnog dela teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom nadrilekarstvo, te da se u radnjama D.L. stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina i krivičnog dela teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, te naložio da se oba lica liše slobode.