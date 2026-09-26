Milena Purić nestala je 03.09. na Starom Aerodromu u Podgorici. Porodica moli za pomoć u potrazi.
Crna Gora
NESTALA MILENA KOD STAROG AERODROMA Trag joj se izgubio pre 24 dana, porodica moli za pomoć
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Milena Purić nestala je 03.09. na podrušju Starog Aerodroma u Podgorici.
Porodica je od tada traži svakodnevno, ali bezuspešno.
"Molimo sve ljude koji mogu da pomognu da se informacija podeli i proširi u što većem broju, kako bi došla do što više ljudi" - ističe porodica.
Ako neko ima bilo koju informaciju neka se javi na broj 067318350.
Foto: Privatna arhiva
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