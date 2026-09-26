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Milena Purić nestala je 03.09. na podrušju Starog Aerodroma u Podgorici. 

Porodica je od tada traži svakodnevno, ali bezuspešno. 

"Molimo sve ljude koji mogu da pomognu da se informacija podeli i proširi u što većem broju, kako bi došla do što više ljudi" - ističe porodica. 

Ako neko ima bilo koju informaciju neka se javi na broj 067318350.

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Foto: Privatna arhiva

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