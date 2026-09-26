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Video mačke iz Budve koja je na neobičan način "pozivala" prolaznike da uđu u bar privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama i nasmejao mnoge korisnike.

Naime, u blizini jednog bara, na ogradi je postavljen znak "Prati mačku", dok životinja čeka "iza" ugla prolaznike.

Kada bi joj se neko približio, mačka bi ih vodila ka ulazu u bar, a zatim skakala na sto.

"Nisi joj ostavila bakšiš"

Gosti su bili oduševljeni njenim potezom, a dodatnu pažnju privukla je fotografija mačke na stolu. Pored nje je bio duhovit natpis: "Nisam debela, samo pucam od seksapilnosti“.

Video je sakupio više od 600.000 pregleda i skoro 30.000 lajkova na društvenoj mreži X.

Šale na račun mačke ali i "poslodavca"

Korisnici su se u komentarima šalili na račun mačke i njenog "posla".

"Reraju životinju da radi kao luda! Gde je pravda za mačke?", "Nisi joj ostavio bakšiš", "Ako je malo dresiraš, počeće da služi goste" i "Ovo je preslatko", neki su od komentara.

Veliki broj mačaka u Crnoj Gori, posebno u primorskim gradovima poput Kotora, Budve, Perasta i Herceg Novog, povezan je sa kombinacijom istorijskih okolnosti, povoljne klime i lokalne tradicije.

Simbol primorskih gradova

Primorski gradovi Crne Gore vekovima su bili važni trgovački i pomorski centri Jadrana. Mačke su često dolazile u ove krajeve brodovima, gde su ih mornari koristili da zaštite zalihe hrane od pacova i drugih štetočina.

Nakon dolaska u luke, mnoge od njih su ostajale u gradovima, gde su nastavile da žive i pomažu u kontroli populacije štetočina.

Vremenom su mačke postale svojevrsni simbol pojedinih primorskih gradova. Meštani i turisti ih često hrane, a posebno mesto zauzimaju u Kotoru, gde se nalazi i muzej mačaka, kao i brojne suvenirnice posvećene ovim životinjama.