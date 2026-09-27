Slušaj vest

Ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom (31) i Aleksandri Krugljanskoj (42) određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja pred sudijom za istragu Osnovnog suda u Kotoru.

Njih dvoje su uhapšeni pre tri dana na tivatskom aerodromu, dok su sa 19 kofera pokušavali da se ukrcaju na let za Tel Aviv. Oboje, osim ruskih, poseduju i izraelske pasoše.

Sudija za istragu Špiro Pavićević saslušao ih je u prisustvu branioca, a zatim prihvatio predlog tužilaštva i odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva. Prema informacijama "Vijesti", oboje su se branili ćutanjem.

Uhapšeni se sumnjiče za krivična dela krijumčarenje robe i pranje novca.

Tokom pretresa stana u Budvi koji su, prema navodima policije, koristili Krugljanski, pronađeno je oko milion evra, kao i velika količina IT opreme. Pretres stana na drugom spratu jedne zgrade trajao je više od 12 sati.

Među pronađenom opremom navodno se nalaze uređaji koji bi mogli da služe za praćenje i špijuniranje. Pronađeni su GPS uređaj sa mikrofonom, profesionalni detektor radio-signala "BugHunter Professional BH-04", nadzorne kamere, oprema za video-nadzor, računarske komponente, memorijski uređaji, kablovi i druga elektronika.

1/6 Vidi galeriju Pronađena IT oprema za špijunažu i praćenje Foto: Uprava policije Crne Gore

"BugHunter Professional BH-04" je profesionalni uređaj namenjen otkrivanju radio-predajnika, uključujući skrivene bežične mikrofone, kamere i druge uređaje koji emituju radio-signal.

Osim u Budvi, pretresen je i stan u Baru koji je, kako se sumnja, koristio ovaj bračni par.

Policija je nakon hapšenja od njih privremeno oduzela 26.210 evra i 1.150 izraelskih šekela, veću količinu neprijavljene elektronske opreme, lekove, kao i više sredstava komunikacije koja će biti predmet dodatnog pretresa.

Prema nezvaničnim informacijama, u 17 kofera nalazila se oprema zbog koje su nadležni posumnjali da bi mogla da se koristi za praćenje, nadzor, špijuniranje i otkrivanje uređaja za prisluškivanje. U dva kofera, kako je navedeno, nalazili su se lekovi i oko 1.000 kondoma.

"Vijesti" navode da su Krugljanski imali turističku vizu i da su u prethodnom periodu više puta ulazili u Crnu Goru i boravili u toj zemlji.

Iako je kod njih pronađena oprema za koju se sumnja da može da služi za praćenje i prisluškivanje, protiv njih se za sada vodi postupak zbog sumnje na krijumčarenje i pranje novca.

Crnogorska policija saopštila je da su Aleksandar i Aleksandra Krugljanski uhapšeni 23. septembra na Graničnom prelazu "Aerodrom Tivat", tokom kontrole njihovog odvojenog prtljaga.

Policija i carinici su, nakon detaljne kontrole, pronašli 19 kofera, u kojima su se nalazili neprijavljeni novac, elektronska oprema i lekovi.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je ocenio da postoje elementi krivičnih dela krijumčarenja i pranja novca i naložio da osumnjičeni budu uhapšeni.

Iz Uprave policije saopšteno je da se, u koordinaciji sa tužilaštvom i u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), kao i drugim subjektima iz bezbednosnog sistema i međunarodne obaveštajne zajednice, preduzimaju mere kako bi se utvrdile sve okolnosti povezane sa ovim slučajem.