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U tivatskom naselju Marići u subotu uveče došlo je do požara na tri automobila, a sumnja se da je vatra namerno podmetnuta.

Policija je obavila uviđaj, a iz Uprave policije za sada nisu mogli da saopšte više detalja o događaju.

Informacija o požaru nezvanično je potvrđena portalu RTCG iz Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

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