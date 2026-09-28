Crna Gora
GORELA TRI AUTOMOBILA U TIVTU: Sumnja se da je požar namerno podmetnut, policija obavila uviđaj
- U tivatskom naselju Marići u subotu uveče izgorela su tri automobila, a sumnja se da je požar namerno podmetnut.
- Policija je obavila uviđaj, dok iz Uprave policije za sada nisu saopštili više detalja o događaju.
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U tivatskom naselju Marići u subotu uveče došlo je do požara na tri automobila, a sumnja se da je vatra namerno podmetnuta.
Policija je obavila uviđaj, a iz Uprave policije za sada nisu mogli da saopšte više detalja o događaju.
Informacija o požaru nezvanično je potvrđena portalu RTCG iz Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG
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