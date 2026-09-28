UHVAĆEN SA 20 KILOGRAMA DUVANA U ULCINJU: Policija pronašla rezani duvan bez dokumentacije, sledi krivična prijava
- Policija je u Ulcinju zaustavila VW Golf i u prtljažniku pronašla 20 kilograma rezanog duvana bez dokumentacije o poreklu.
- Za volanom je bio S. Đ. iz Ulcinja, a tužilac je ocenio da postoje elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.
Pripadnici policije pronašli su i oduzeli 20 kilograma duvana za koji se sumnja da je nabavljen u svrhu nelegalne trgovine.
„Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, naime, na raskrsnici puteva Vladimir – Ostros u Ulcinju, izvršili kontrolu putničkog motornog vozila VW „Golf“, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. Đ. iz Ulcinja“, piše u saopštenju.
U prtljažniku vozila pronađeno je 20 kilograma rezanog duvana bez dokumentacije o poreklu.
„Izvršenim pregledom u prtljažniku vozila pronađene su dve najlonske kese u kojima se nalazilo 40 providnih kesa sa sadržajem rezanog duvana težine od po 0,5 kilograma – ukupno 20 kilograma duvana, a za koji lice nije posedovalo dokumentaciju o poreklu ove robe čiji je promet ograničen i kontrolisan“, ističe se.
Iz Uprave policije navode da je o događaju obavešten državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, koji se, kako se navodi, izjasnio da se u radnjama S. Đ. stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.
„Od S. Đ. je privremeno oduzet navedeni duvan. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj će, shodno nalogu tužioca, krivičnu prijavu nadležnom tužiocu protiv S. Đ. podneti u redovnom postupku“, zaključuje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG