Slušaj vest

Pripadnici policije pronašli su i oduzeli 20 kilograma duvana za koji se sumnja da je nabavljen u svrhu nelegalne trgovine.

„Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, naime, na raskrsnici puteva Vladimir – Ostros u Ulcinju, izvršili kontrolu putničkog motornog vozila VW „Golf“, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. Đ. iz Ulcinja“, piše u saopštenju.

U prtljažniku vozila pronađeno je 20 kilograma rezanog duvana bez dokumentacije o poreklu.

„Izvršenim pregledom u prtljažniku vozila pronađene su dve najlonske kese u kojima se nalazilo 40 providnih kesa sa sadržajem rezanog duvana težine od po 0,5 kilograma – ukupno 20 kilograma duvana, a za koji lice nije posedovalo dokumentaciju o poreklu ove robe čiji je promet ograničen i kontrolisan“, ističe se.

Iz Uprave policije navode da je o događaju obavešten državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, koji se, kako se navodi, izjasnio da se u radnjama S. Đ. stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.

„Od S. Đ. je privremeno oduzet navedeni duvan. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj će, shodno nalogu tužioca, krivičnu prijavu nadležnom tužiocu protiv S. Đ. podneti u redovnom postupku“, zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaVELIKA ZAPLENA U VRANJU! U porodičnoj kući pronađeno 160 KILOGRAMA rezanog duvana, muškarcu (54) preti krivična prijava
3novapolis.jpg
HronikaUHAPŠEN JAGODINAC (63): Policija mu pronašla 46,5 kilograma rezanog duvana i 13 boksova ručno pravljenih cigareta bez akciznih markica
Karaburma ubistvo G. R. (84).jpeg
NovčanikSatnica čak 630 dinara, a smeštaj potpuno besplatan! U Hrtkovcima počela berba duvana, radnici ustaju u 2 ujutru, a od 8 sati su SLOBODNI!
duvan
HronikaILEGALNI PRODAVCI NA UDARU POLICIJE: Inspektori u Smederevu oduzeli 26 kg rezanog duvana i 6.000 komada ručno pravljenih cigareta!
Duvan i cigarete bez akciznih markica