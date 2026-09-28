Slušaj vest

Pripadnici policije pronašli su i oduzeli 20 kilograma duvana za koji se sumnja da je nabavljen u svrhu nelegalne trgovine.

„Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, naime, na raskrsnici puteva Vladimir – Ostros u Ulcinju, izvršili kontrolu putničkog motornog vozila VW „Golf“, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. Đ. iz Ulcinja“, piše u saopštenju.

U prtljažniku vozila pronađeno je 20 kilograma rezanog duvana bez dokumentacije o poreklu.

„Izvršenim pregledom u prtljažniku vozila pronađene su dve najlonske kese u kojima se nalazilo 40 providnih kesa sa sadržajem rezanog duvana težine od po 0,5 kilograma – ukupno 20 kilograma duvana, a za koji lice nije posedovalo dokumentaciju o poreklu ove robe čiji je promet ograničen i kontrolisan“, ističe se.

Iz Uprave policije navode da je o događaju obavešten državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, koji se, kako se navodi, izjasnio da se u radnjama S. Đ. stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljena trgovina.