NASILJE U PORODICI U BERANAMA: Dvojici osumnjičenih zadržavanje do 72 sata, jedan tukao suprugu, drugi strica
- ODT u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata T. B. i B. L. zbog sumnje na nasilje u porodici.
- T. B. se tereti da je suprugu u Talumu više puta udario drvenim štapom, dok je B. L. osumnjičen da je u naselju V pretukao strica u alkoholisanom stanju.
Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata T. B. i B. L, osumnjičenima za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
Iz ODT-a su saopštili da je T. B. osumnjičen da je 24. septembra, u porodičnoj kući u beranskom naselju Talum, nakon kraće verbalne rasprave, suprugu F. I. više puta udario drvenim štapom u predelu glave i tela.
Kako se navodi, ona je tom prilikom zadobila lake povrede.
Iz beranskog ODT-a su kazali da je B. L., kako se sumnja, 27. septembra u ranim jutarnjim satima, u porodičnoj kući u naselju V, u alkoholisanom stanju, nakon verbalnog napada više puta udario svog strica R. L. u glavu.
Kako su kazali, R. L. pripada posebno ranjivoj kategoriji zbog starosti, a u napadu je zadobio povrede.
U saopštenju ODT-a navodi se da je osumnjičenima zadržavanje određeno zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli ponoviti krivična dela, dok je B. L. zadržan i zbog opasnosti da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke.
Kurir.rs/RTCG