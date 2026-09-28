Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata T. B. i B. L, osumnjičenima za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz ODT-a su saopštili da je T. B. osumnjičen da je 24. septembra, u porodičnoj kući u beranskom naselju Talum, nakon kraće verbalne rasprave, suprugu F. I. više puta udario drvenim štapom u predelu glave i tela.

Kako se navodi, ona je tom prilikom zadobila lake povrede.

Iz beranskog ODT-a su kazali da je B. L., kako se sumnja, 27. septembra u ranim jutarnjim satima, u porodičnoj kući u naselju V, u alkoholisanom stanju, nakon verbalnog napada više puta udario svog strica R. L. u glavu.

Kako su kazali, R. L. pripada posebno ranjivoj kategoriji zbog starosti, a u napadu je zadobio povrede.