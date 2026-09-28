Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata T. B. i B. L, osumnjičenima za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz ODT-a su saopštili da je T. B. osumnjičen da je 24. septembra, u porodičnoj kući u beranskom naselju Talum, nakon kraće verbalne rasprave, suprugu F. I. više puta udario drvenim štapom u predelu glave i tela.

Kako se navodi, ona je tom prilikom zadobila lake povrede.

Iz beranskog ODT-a su kazali da je B. L., kako se sumnja, 27. septembra u ranim jutarnjim satima, u porodičnoj kući u naselju V, u alkoholisanom stanju, nakon verbalnog napada više puta udario svog strica R. L. u glavu.

Kako su kazali, R. L. pripada posebno ranjivoj kategoriji zbog starosti, a u napadu je zadobio povrede.

U saopštenju ODT-a navodi se da je osumnjičenima zadržavanje određeno zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli ponoviti krivična dela, dok je B. L. zadržan i zbog opasnosti da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaPIJAN TUKAO ŽENU NA PIJACI U PANČEVU: Nasilnik imao skoro tri promila u krvi, od udaraca u glavu žena pala na beton!
shutterstock-2212671543.jpg
HronikaREPETIRAO PIŠTOLJ, DAO GA MALOLETNOJ ĆERCI U RUKE I REKAO DA PUCA: Podignuta optužnica protiv nasilnika iz okoline Pančeva!
nasilnik-silovanje-hapsenje-manijak-nasilje.jpg
Hrvatska"NE MOGU DA ŽIVIM SA NJIMA, UBIJAJU ME" Isplivali potresni snimci BRUTALNOG iživljavanja majke nad decom - ćerka plakala i držala sebi nož uz vrat!
profimedia-0948748681.jpg
HronikaDAVIO, PA BRUTALNO PRETUKAO SUPRUGU! Jezivo nasilje u Zemunu: Pretio joj smrću, nasrnuo na nju, ona ga ugrizla i pobegla, a kad ju stigao, usledio PAKAO
1786878411225.jpg