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Vesna Medenica, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, hitno je sprovedena u Urgentni blok Kliničkog centra u Podgorici zbog povrede glave, nezvanično saznaje Pobjeda.

Prema nezvaničnim informacijama crnogorskog lista, Medenica se prilikom šetnje u krugu Istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povredila glavu.

Nakon nezgode najpre ju je pregledao zatvorski lekar, nakon čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda.

Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za Pobjedu da je Medenica imala nezgodu u Istražnom zatvoru, kao i da će lekari nakon pregleda utvrditi da li je reč o lakšim ili težim povredama.

Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora.

Vesna Medenica Foto: YouTube prtscr / Vijesti Online

Sud ju je proglasio krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.