CRNOGORSKI MEDIJI: MEDENICA POVREDILA GLAVU U ISTRAŽNOM ZATVORU! Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda prevezena u Urgentni blok Kliničkog centra u Podgorici
Vesna Medenica, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, hitno je sprovedena u Urgentni blok Kliničkog centra u Podgorici zbog povrede glave, nezvanično saznaje Pobjeda.
Prema nezvaničnim informacijama crnogorskog lista, Medenica se prilikom šetnje u krugu Istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povredila glavu.
Nakon nezgode najpre ju je pregledao zatvorski lekar, nakon čega je prevezena u Klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda.
Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je za Pobjedu da je Medenica imala nezgodu u Istražnom zatvoru, kao i da će lekari nakon pregleda utvrditi da li je reč o lakšim ili težim povredama.
Medenica se nalazi u pritvoru nakon što je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđena na deset godina zatvora.
Sud ju je proglasio krivom u dva slučaja protivzakonitog uticaja, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.
Pritvor joj je određen 28. februara, nakon što je uvažena žalba Specijalnog državnog tužilaštva, zbog opasnosti od bekstva.
(Kurir.rs/Pobjeda)