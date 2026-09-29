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Cetinjska policija je uhapsila bračni par iz tog grada, Š.K. i A.S., zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici na štetu trojice maloletnika starih osam, 13 i 15 godina, saopštila je Uprava policije.

Kako se navodi, maloletnici su bili smešteni kod osumnjičenih kao hraniteljska porodica.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje, u koordinaciji sa Odeljenjem za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili su slobode dva lica - bračne partnere Š.K. i A.S. iz Cetinja, zbog sumnje da su počinili krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu tri maloletna lica starosti 8, 13 i 15 godina. Maloletna lica su bila smeštena kod osumnjičenih kao hraniteljska porodica, na osnovu rešenja Centra za socijalni rad - navodi se u saopštenju.

Deca trpela nasilje od januara 2022. godine

Iz UP ističu da se sumnja da je Š.K., u kontinuitetu od januara 2022. godine, na Cetinju, primenom nasilja prema maloletnicima narušavao duševni i telesni integritet oštećenih, na način što ih je, kako se sumnja, udarao šakama, drvenim predmetima i drugim pogodnim sredstvima, te ih silom i pretnjom primoravao da pred službenicima Centra za socijalni rad prikrivaju verbalno i fizičko nasilje.

Terali dečaka da radi kako bi vratio njihov dug

On je osumnjičen i da je maloletnika starog 15 godina, kada je imao 12 godina, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu na Cetinju koristeći teške okolnosti u kojima se nalazio, u cilju eksploatacije njegovog rada.

- Oštećeni je, kako se sumnja, obavljao navedeni posao kako bi u zamenu za svoje radno angažovanje, namirio dug koji je član porodice Š.K. imao prema vlasniku ugostiteljskog objekta. Takođe, sumnja se da je Š.K., maloletnika starog 15 godina, primoravao da obavlja teške fizičke poslove u privatnim kućama na teritoriji opštine Cetinje, pribavljajući na taj način materijalnu korist. Potom je, kako se sumnja, oštećenog, sa istim ciljem, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, planirajući da na taj način pribavi materijalnu korist u iznosu od 1.000 evra po odrađenom mesecu, pri čemu mu je uskraćivao pravo na školovanje - navodi se.

A.S. je, dodaju iz UP, kako se sumnja, u kontinuitetu od januara 2022. godine, primenom nasilja prema pomenutim maloletnicima narušavala duševni i telesni integritet oštećenih, čiji je zakonski staratelj i sa kojima živi u porodičnoj zajednici.

Mališane primoravali da im čuvaju unučad

Takođe se sumnja da je A.S. zajedno sa suprugom Š.K., zloupotrebom odnosa zavisnosti oštećenih i koristeći teške okolnosti u kojima su se nalazili, primoravala maloletnika starog 15 godina na prinudni rad radi sticanja materijalne koristi, dok su maloletna lica stara osam i 13 godina primoravali da obavljaju kućne poslove i čuvaju njihovu unučad.

Deca prebačena na bezbednu lokaciju

- Maloletnici su, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad, zbrinuti i smešteni na bezbednu lokaciju, gde im je obezbeđena odgovarajuća zaštita i potrebna podrška. Uprava policije, u saradnji sa državnim tužilaštvom, nastavlja aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju krivičnih dela trgovine ljudima. Borba protiv trgovine ljudima jedan je od nacionalnih prioriteta, sa posebnim fokusom na pravovremeno prepoznavanje, identifikaciju i zaštitu žrtava, naročito maloletnih lica kao posebno ranjive kategorije, kao i na otkrivanje i procesuiranje svih oblika njihove eksploatacije - piše u saopštenju.