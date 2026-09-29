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Kako je naveo, do izbora je ostalo šest meseci i poručio da niko "neće destabilizovati parlamentarnu većinu koja je u prethodne tri godine uradila mnogo po pitanju evropskih integracija".

"Najmanje je za evropske zakone glasao DPS"

Podsetio je da je parlament "usvojio oko 500 zakona koji su usklađeni sa tradicijom Evrope, zahvaljujući upravo strankama parlamentarne većine".

- Najmanje je za evropske zakone glasao DPS, ali oni imaju najglasniju evropsku priču. Glasali su za 26 odsto evropskih zakona, ali drže predavanje kao da su glavni evropejci u parlamentu - naveo je Mandić na sednici Skupštine koju je prethodno napustio DPS.

Ta partija je, prema rečima Mandića, i pala sa vlasti zato što je imala retoriku umesto reformi.

- Kada je trebalo reformisati Crnu Goru oni su imali reformsku priču, a na drugoj strani imali smo organizovani kriminal, blato, korupciju i sva nepočinstva koja su mogli da registruju građani i međunarodne organizacije, od šverca cigareta, prostitucije, prodaje žena... - poručio je Mandić.

Kako je rekao, izjavljujući saučešće Darku Mladiću, nije se nijednom rečju osvrnuo na njegovog oca, nego je sledio tradiciju.

- Ni ja ni moja stranka nismo jednu jedinu reč saopštili kada se u hrvatskom parlamentu odavao minut ćutanja generalu Praljku i izjavljivalo saučešće, a on je takođe osuđen kao i Ratko Mladić. Nismo ni kada je sahranjen Rasim Delić u BiH. Jer na ovom prostoru Crne Gore postoji jedan poseban odnos prema onima koji su se preselili na onaj svet. Od tih ljudi ne preti više nikakva opasnost i ne treba da se ponašamo na onaj način kako su se ponašali u Francuskoj krajem 18. veka, kada su kidali glave kralju i kraljici, kada su ih sahranjivali u masovnim grobnicama, a danas 250 godina nakon toga, gledate milion Francuza kako slušaju misu koju služi papa, a onaj oltar nalazi se baš na mestu giljotine koja je kidala glavu francuskom kralju i kraljici - izjavio je Mandić.

Dodao je da "ne želi situaciju kao u Iraku, kada su njihovu dinastiju vukli ulicama".

- Mi želimo da budemo normalni ljudi, mi ne želimo da štitimo bilo čiji zločin. Država Srbija je isporučila Ratka Mladića Haškom tribunalu. Haški tribunal je doneo odluku i svi poštuju tu odluku. Ali njegov sin Darko Mladić je jedan čestit i pošten čovek koji nikakav zakon nije prekršio - poručio je Mandić.

Kako kaže, nikad nije upoznao Ratka Mladića niti je bio pripadnik Vojske Republike Srpske, niti se bavio politikom "da pomogne nešto Ratku Mladiću i Vojsci Republike Srpske".

DPS "sve uradila što je mogla da pomogne i Ratku Mladiću i Vojsci Republike Srpske"

Dodao je da "ova partija (DPS prim. aut.) koja je sada napustila parlament" sve uradila što je mogla da pomogne i Ratku Mladiću i Vojsci Republike Srpske.

- Ovde se nalaze sinovi onih koji su tada bili poslanici Demokratske partije socijalista, koja je snažno podržavala Vojsku Republike Srpske, dočekivala Ratka Mladića, Radovana Karadžića, jer je tada to bila politika te partije - zaključio je Mandić.

Poručio je da neće prihvatiti pokušaj da se njemu pripiše "da je neprijatelj Bošnjaka i Albanaca".