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Porodična drama odigrala se u jednoj kući u Rožajama, kada je, kako se sumnja, N.D. (29) najpre pretio ocu, majci, sestri i supruzi, a potom fizički nasrnuo na roditelje.

Prema navodima iz krivične prijave, incident se dogodio 29. septembra oko 18 časova.

– Osumnjičeni je članovima porodice upućivao preteće reči, a zatim je fizički nasrnuo na majku i oca, gurajući ih rukama. Nakon toga je majku udario rukom u predelu oka – potvrdjeno je za RINU u nadležnom tužilaštvu.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ – Odeljenja bezbednosti Rožaje uhapsili su osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Nakon saslušanja u tužilaštvu, N.D. je određeno zadržavanje do 72 sata, računajući od trenutka hapšenja.

Izviđaj je u toku.