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Službenici NCB Interpol Podgorica, uz podršku Posebne jedinice policije, izručili su Sjedinjenim Američkim Državama Amira Baratija (40), državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanimhakerskim napadima i krađi identiteta kojima je, prema navodima Uprave policije, pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkihdolara.

Izručenje je sprovedeno na osnovu pravosnažnog rešenja Višeg suda u Podgorici.

Iz Uprave policije podsećaju da je A. B. uhapšen 25. juna ove godine na teritoriji opštine Kotor, nakon što su ga locirali službenici Sektora za borbu protiv kriminala – NCB Interpol Podgorica u saradnji sa Odeljenjem bezbednosti Kotor.

„A. B. se, do momenta lišenja slobode, smatrao visokoprofilnom metom potrage iz oblasti sajber kriminala i organizovanog kriminala“, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, nalog za njegovo hapšenje izdat je radi obezbeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Njujorku.

„On je optužen da je izvršio krivična dela zavera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta, i to na način što je od 2013. godine, kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana, sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država – na preko 150 univerziteta u SAD, uzrokujući štetu koja se procenjuje na više od 3,4 milijarde američkih dolara“, saopštila je Uprava policije.

Prema njihovim navodima, ukradeni podaci i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima korišćeni su u korist Iranske revolucionarne garde (IRGC) i drugih korisnika u Iranu, uključujući tamošnje univerzitete.

Iz policije ističu da razmena operativnih i obaveštajnih podataka koja je dovela do hapšenja, a zatim i izručenja A. B, predstavlja nastavak saradnje organa za sprovođenje zakona Crne Gore i SAD.

„Akcijom lociranja i lišenja slobode ove visokoprofilne mete nastavljena je odlična saradnja između NCB Interpol Podgorica i Federalnog istražnog biroa (FBI)“, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, ta saradnja je u prethodne tri godine rezultirala lociranjem i hapšenjem ukupno sedam osoba u Crnoj Gori koje su potraživali FBI i pravosudni organi Sjedinjenih Američkih Država.

„Sva navedena lica su u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmene obaveštajnih podataka locirana i lišena slobode od strane FAST tima NCB Interpol Podgorica na našoj teritoriji“, zaključili su iz Uprave policije.

Barati je optužen za tri krivična dela: zavera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta, i to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država – na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procenjuje na više od 3,4 milijarde američkih dolara.