Slušaj vest

Sud za prekršaje u Budvi izrekao je danas Podgoričaninu K.L. (26) jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3.100 evra, zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozlove kao i bežanja od policije.

Kako navode u saopštenju, okrivljeni K.L. oglašen je krivim jer je dana 29.09.2026. godine, oko 08:25 časova u Petrovcu, upravljao putničkim motornim vozilom marke "dačia” bez registarskih oznaka.

"Tom prilikom se nije zaustavio na propisani znak 'STOP' koji mu je rukom izdao policijski službenik, već je nastavio kretanje u pravcu Buljarice. Nakon kraće potere, isti je zaustavljen, a tom prilikom je utvrđeno da je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita. Uz novčanu kaznu, okrivljenom je izrečena i zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilima 'B' kategorije u trajanju od 4 (četiri) meseca, kao i 3 (tri) kaznena boda", navode u saopštenju Suda.

Ne propustiteCrna GoraPRETIO OCU, MAJCI, SESTRI I SUPRUZI, PA NASRNUO NA RODITELJE: Nasilje u porodici u Rožajama - odmah uhapšen
653409_17302183621730103746-bijelo-polje-sokola-ubistvo-fotorina3_orig.jpg
Crna GoraCRNOGORSKE ŠKOLE POHAĐA 6.717 STRANIH UČENIKA: Najviše njih dolazi iz četiri države, pojavili su se ozbiljni problemi
Dve nastavnice i đaci u punoj učionici
Crna GoraNOĆ U LUKSUZNOM HOTELU SKUPO ĆE KOŠTATI ĐUKANOVIĆE: Oglasila se Agencija za sprečavanje korupcije
5372293-foto21-ff.jpg
Crna GoraHOROR U HRANITELJSKOJ PORODICI! Bračni par iz Cetinja godinama zlostavljao decu: Brutalno ih tukli i vređali, primoravali dečaka da radi da vrati njihov dug
Crnogorska policija.