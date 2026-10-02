Sud za prekršaje u Budvi izrekao je danas Podgoričaninu K.L. (26) jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3.100 evra, zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozlove kao i bežanja od policije.

"Tom prilikom se nije zaustavio na propisani znak 'STOP' koji mu je rukom izdao policijski službenik, već je nastavio kretanje u pravcu Buljarice. Nakon kraće potere, isti je zaustavljen, a tom prilikom je utvrđeno da je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita. Uz novčanu kaznu, okrivljenom je izrečena i zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilima 'B' kategorije u trajanju od 4 (četiri) meseca, kao i 3 (tri) kaznena boda", navode u saopštenju Suda.