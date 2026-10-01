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Više državno tužilaštvo Crne Gore još utvrđuje da li je strelište "Češka zbrojovka" radilo u skladu sa zakonom, jer im nekoliko inspekcijskih nalaza još nije dostavljeno.

Iz te institucije, kojom rukovodi Duško Milanović, tvrde da su preduzeli brojne radnje kako bi do kraja rasvetlili zločin u objektu nadomak Danilovgrada, kada je 31. avgusta ruski državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin (31)ubio trojicu zaposlenih.

U njegovom krvavom pohodu život su izgubili dvadesetogodišnji Nemanja Kapor iz Podgorice, njegov četiri godine stariji sugrađanin Petar Globarević i Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada.

Inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine utvrdila je 10. septembra da jedan od objekata u kompleksu nije imao upotrebnu dozvolu. Taj objekat je zapečaćen, a njegova upotreba zabranjena je do pribavljanja dozvole.

Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici odgovorili su "Vijestima" da je predmet formiran zbog trostrukog ubistva i dalje u fazi izviđaja.

- U dosadašnjem toku postupka, ovo tužilaštvo je donelo više naredbi za neophodna veštačenja koja su poverena Forenzičkom centru, a kojima je obuhvaćeno DNK veštačenje, daktiloskopsko, balističko i GSR veštačenje, kao i veštačenje daljine pucanja, trasološko i informaciono-tehničko veštačenje tragova izuzetih sa lica mesta i drugih lokacija u Danilovgradu, Herceg Novom i Podgorici - kazali su iz tog tužilaštva.

Objašnjavaju i da im je sudski veštak - obducent, dostavio obdukcione zapisnike.

- Dok se po naredbama Višeg suda u Podgorici sprovode radnje pretresanja mobilnih uređaja i izuzimanja video-materijala sa sistema video-nadzora više objekata.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz podgoričkog VDT-a istakli su i da su saslušali više osoba, uključujući i vlasnika strelišta u danilovgradskom naselju Strahinjići.

- U sklopu preduzetih radnji, prikupljena su potrebna obaveštenja od većeg broja lica, uključujući i vlasnika predmetnog objekta. Pored navedenog, u cilju utvrđivanja eventualnih nepravilnosti u radu i poslovanju streljane "Češka zbrojovka", po nalogu ovog tužilaštva je od strane nadležnih inspekcijskih organa obavljeno više kontrola, a izveštaji o izvršenim proverama još uvek nisu dostavljeni tužilaštvu - kazali su iz tog tužilaštva.

Oni ističu da sa danilovgradskim, podgoričkim i policajcima iz Herceg Novog čine sve da u potpunosti utvrde okolnosti koje su dovele do zločina u Strahinjićima.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici, u saradnji sa službenicima Uprave policije - Odjeljenja bezbednosti Danilovgrad, Herceg Novi i Podgorica, preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su dovele do predmetnog događaja, a o daljim ishodima postupka javnost će biti blagovremeno obaveštena u meri u kojoj to dozvoljava interes postupka - istakli su iz VDT-a Podgorica.

Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Među pitanjima koja istraga treba da razjasni su i kako je Šabunjin došao do oružja i velike količine municije.

Ubica Šabunjin je u ponedeljak 31. avgusta, oko 16:45 časova, u strelištu u danilovgradskom naselju Strahinjići usmrtio trojicu zaposlenih i pobegao.

Nakon gotovo dvanaestočasovne policijske potere, zločinac se ubio oko 3:35 sati, u noći između ponedeljka i utorka, kada je shvatio da je opkoljen u šumi pored austrougarske ceste iznad novskog naselja Topla.

Policija sa Agencijom za nacionalnu bezbednost, ali i sa međunarodnim službama pokušava da sakupi što više podataka o zločincu. Istražitelji prikupljaju informacije o njegovim kontaktima i načinu života kako bi sastavili psihološki i ideološki profil ubice, ali i utvrdili razloge njegovog dolaska i boravka u Crnoj Gori i šta ga je navelo da počini masakr.

Istražitelji u izradi psihološkog profila ubice pokušavaju da utvrde i važan detalj u njegovim postupcima nakon ubistva. U rancu je nosio dva pištolja sa 230 komada municije, a nakon zločina u strelištu nije usmrtio nijednog prolaznika, ljude u kombiju, ali ni osobe na Autobuskoj stanici, a na kraju ni taksistu koji ga je prevezao do Herceg Novog.

Istražitelji veštače dva telefona koje je koristio ubica kako bi proverili sa kim je komunicirao i šta je bio okidač za zločin.

(Kurir.rs/Vijesti)

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