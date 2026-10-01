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Crna Gora možda neće stići da prevede celokupno zakonodavstvo Evropske unije do planiranog ulaska u članstvo.

Zbog toga Evropska komisija razmatra privremena izuzeća, a jedna od opcija je da Crna Gora koristi neki od postojećih službenih jezika EU pri čemu se hrvatski nameće kao najlogičniji izbor.

Crna Gora planira postati 28. članica EU-a do 2028. godine, no pre toga mora preuzeti i prevesti pravnu tekovinu Unije, koja obuhvata desetine hiljada zakonskih akata. U Briselu raste sumnja da taj posao neće biti gotov na vreme. Iako Podgorica uverava da je uložila znatna sredstva i da će ispuniti rokove, zvaničnici EU potvrdili su da je Komisija počela pripremati rezervne planove.

Dodatni razlog za to je zabrinutost koju je izrazila Hrvatska zbog kvaliteta dela prevedenih tekstova. Zagreb i Podgorica imaju i bilateralni spor koji bi mogao usporiti pristupni proces. Opseg posla je golem, jer se od ulaska Hrvatske 2013. godine zakonodavstvo EU gotovo udvostručilo.

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Foto: Printskrin

Hrvatski kao rešenje

Zemlje kandidatkinje dužne su same prevesti sve zakone na svoj budući službeni jezik, a institucije EU tek na kraju provode završnu proveru. Pregovarački okvir s EU jasno nalaže da Crna Gora mora "na vrime pre pristupanja osigurati prevode pravne tekovine" i osposobiti dovoljan broj prevodioca i tumača. Iz Komisije su poručili da su u redovnom kontaktu s Crnom Gorom i da prate napredak.

Komisija stoga procenjuje nekoliko opcija za moguće izuzeće. Jedna od njih je da se Crnoj Gori dopusti da privremeno koristi drugi službeni jezik EU dok ne dovrši sve prevode. Odluka o kojem bi se jeziku radilo bila bi na Podgorici, no hrvatski je najizgledniji kandidat. To je jedini službeni jezik EU koji govornici crnogorskog gotovo u potpunosti razumeju.

Ipak, takvo rešenje moglo bi biti politički osjetljivo. Podgorica se godinama zalagala za međunarodno priznanje tzv. "crnogorskog jezika".

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagoavo je na informaciju da bi Crna Gora privremeno mogla koristiti hrvatski jezik pri ulasku u EU, porukom da je „kratak put od Milojka do Franja“.

"Ništa je ovo ako ne uvedemo u institucije i pozdrav 'za dom spremni i đačke ekskurzije na grob Anta Pavelića”, napisao je Knežević u objavi na Fejsbuku i dodao:

“E, Crna Gora, sve li si tanja i tanja, kratak li je put od Milojka do Franja".

Kurir.rs/Agencije/Pobjeda

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