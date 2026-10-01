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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kazala je da Evropska unija veruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku unije.

"Moja prva poruka je da mi verujemo u Crnu Goru kao u 28. članicu do 2028. godine i pružićemo vam podršku celim putem. Možete da računate na nas", kazala je Fon der Lajen.

Ona je pohvalila napredak u reformama, naročito u oblasti vladavine prava.

"To je utrlo put za završnu deonicu. Sada radimo na zatvaranju svih preostalih poglavlja do kraja godine. Ti poslednji kilometri maratona su uvek najteži, zato će zahtevati kontinuiranu političku stabilnost i široku podršku svih partija. Snažne odnose sa članicama EU i otpornost u odnosu na pokušaje da se društvo polarizuje", kazala je predsednica EK.

Crna Gora vodi u regionu sa preko 90 odsto realizovanih obaveza u okviru Plana rasta, istakla je fon der Lajen.

"Vi se pripremate i mi se pripremamo, jer je to dvosmeran proces. Naredne sedmice ćemo predstaviti preglede politika, da vidimo šta treba da uradimo da budemo spremni da prihvatimo nove članice", kazala je ona na konferenciji za medije.

Ona je kazala da je pristupanje zasnovano na zaslugama, ali ne treba da bude sporo. "Zato ćemo uskoro predstaviti mape puta za najnaprednije kandidate, gdje je i Crna Gora, da vidimo šta ko treba da uradi i do kada", najavila je fon der Lajen.

Upitana o mapi puta i pravu veta, Fon der Lajen je rekla da upravo sada rade na tome i da zato ne može ići u detalje.

"Kad su zaštitni mehanizmi u pitanju, imali smo ih i u ranijim ugovorima", kazala je ona.

Govoreći o sporovima sa Hrvatskom, predsednica EK je kazala da je svesna bilateralnih sporova, ali da očekuje da će ih države rešiti.

Milojko Spajić j Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Premijer Milojko Spajić je kazao da je ovo poslednja dionica na putu ka EU i da se u vladi neće opuštati.

"Ovih nekoliko milja je izazov, ali spremni smo na izazov. Većinu poglavlja smo poslali EK, spremni smo na ocjene, spremni smo na kritike", dodao je on.

Na pitanje da li će aktuelna politička kriza ugroziti plan da do kraja godine Crna Gora zatvori sva pregovaračka poglavlja, fon der Lajen je odgovorila da je potrebna široka podrška svih političkih partija i da treba da zadrže fokus na putu ka EU.

Spajić je kazao da smo došli skoro do kraja puta i zašto bismo sada bilo šta napravili da to odložimo. "Vjerujem da su sve partije okrenute ka EU članstvu. Optimista sam i ubijeđen da nema razloga da ne izguramo do kraja i uđemo u EU", kazao je premijer.