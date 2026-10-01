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U zajedničkoj akciji Uprave policije i nadležnih tužilaštava u Baru, Kotoru i Podgorici uhapšeno je pet osoba zbog sumnje da su učestvovale u podmetanju požara, aktiviranju eksplozivnih naprava i pripremanju novih krivičnih dela na području centralne i južne Crne Gore. Prema navodima Uprave policije, uhapšeni su državljani Srbije Darko Arsić i Danijel Slavkovski, kao i državljani Crne Gore Miloš Caušević iz Podgorice, Andrija Kovačević iz Bara i Budvanin Adnan Suljković.

“Policija sumnja da su osumnjičeni, koji se dovode u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom, tokom prethodnih 15 dana podmetali požare i koristili eksplozivne naprave i molotovljeve koktele radi sticanja protivpravne imovinske koristi”, saopšteno je iz policije.

Arsić i Slavkovski uhapšeni su zbog zbog sumnje da su 27. septembra, tokom noći, u naselju Marići podmetnuli požar na tri vozila u vlasništvu Z.S. Sva tri vozila su uništena, a ukupna materijalna šteta procenjena je na 170.000 evra.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru saopšteno je da se u njihovim radnjama stiču elementi krivičnih dela teška dela protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, izvršenih u saizvršilaštvu.

Daljom kriminalističkom obradom policija je došla do sumnje da su Arsić i Slavkovski naredne večeri planirali da zapale još dva teretna vozila u vlasništvu porodice B. u Tivtu, vredna oko 90.000 evra. Taj plan je, kako se navodi, osujećen pravovremenom reakcijom policije. Prilikom lociranja osumnjičenih u Tivtu, u vozilu u kojem su se nalazili pronađena su dva bidona goriva za koja se sumnja da su bila namenjena podmetanju požara.

“Policija sumnja da je gorivo obezbedio M.C. iz Podgorice, dok je A.K. iz Bara navodno posredovao u iznajmljivanju vozila koje su koristili osumnjičeni”, navode iz policije.

U okviru iste akcije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar pronašli su ručnu bombu u blizini Železničke stanice, a policija sumnja da su bombu odbacila osumnjičena lica, a bila je namenjena izvršenju drugog krivičnog dela.

“Policija ovaj slučaj povezuje sa napadom na imovinu dve osobe u Baru, kada je u dvorište njihove kuće bačeno više eksplozivnih sredstava. Jedna bomba nije eksplodirala, dok je od dva molotovljeva koktela jedan aktiviran. Zbog sumnje da je obezbedio logističku podršku D.A. i D.S, uhapšen je A.S. iz Budve, poreklom iz Rožaja. Njih trojica sumnjiče se za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti u pokušaju. Sudija za istragu Osnovnog suda u Baru odredio je D.A, D.S. i A.S. pritvor do 30 dana, nakon čega su sprovedeni u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici”, kazali su iz policije.

Policija je, u okviru iste istrage, pretresla stan i druge prostorije koje koristi Miloš Caušević u Podgorici, gde su pronađeni bidoni sa gorivom, oko 10 grama marihuane i vaga za precizno merenje.

“M.C. i A.K. uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u dogovoru za izvršenje krivičnog dela. Krivičnim prijavama za isto delo obuhvaćeni su i D.A. i D.S. Protiv D.S. biće podneta i dodatna krivična prijava zbog sumnje da je policijskim službenicima tokom kontrole dao na uvid falsifikovanu ličnu kartu", navodi se.

U pretresu prostorija koje koristi jedno povezano lice u Podgorici policija je pronašla i oduzela pištolj marke „Zastava“ u ilegalnom posedu, startni pištolj „Ecol“, dve drobilice za opojne droge, biber-sprej i ručnu radio-vezu.