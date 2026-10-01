Crna Gora
PRETRES U PODGORICI: U stanu pronađeno više od 700 grama marihuane, osumnjičenom zadržavanje do 72 sata
- Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.R. zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet droge.
- Kod osumnjičenog je pronađeno i oduzeto više od 700 grama marihuane, raspoređene u više PVC pakovanja.
- Zaplenjeni su i vaga za precizno merenje, kao i drugi predmeti namenjeni prepakivanju i prodaji.
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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom M.R. iz Podgorice zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, droga je pronađena 29. septembra u ulici Admirala Zmajevića u Podgorici, kao i prilikom naknadnog pretresa stana koji osumnjičeni koristi.
„Kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta biljna materija - opojna droga marihuana, ukupne bruto mase preko 700 grama, raspoređena u više PVC pakovanja“, navodi se u saopštenju.
Iz tužilaštva dodaju da su oduzeti i vaga za precizno merenje, kao i drugi predmeti namenjeni prepakivanju i prodaji.
Kurir.rs/RTCG
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