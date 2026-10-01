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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom M.R. iz Podgorice zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, droga je pronađena 29. septembra u ulici Admirala Zmajevića u Podgorici, kao i prilikom naknadnog pretresa stana koji osumnjičeni koristi.

„Kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta biljna materija - opojna droga marihuana, ukupne bruto mase preko 700 grama, raspoređena u više PVC pakovanja“, navodi se u saopštenju.