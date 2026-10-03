Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija Crne Gore je, u okviru akcije „Evazija“, podnela krivičnu prijavu protiv budvanske kompanije „O.M.&C.“ i njenog izvršnog direktora, turskog državljanina O.T.V. (52), zbog sumnje da su tokom 2025. godine utajili porez na dodatu vrednost u iznosu od 35.311,73 evra.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa službenicima Poreske uprave, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, podneli su nadležnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv pravnog lica „O.M.&C.“ d.o.o. Budva i njegovog osnivača i izvršnog direktora O.T.V.

"Postoji sumnja da je O.T.V., kao osnivač i izvršni direktor kompanije, tokom 2025. godine u ime i za račun tog pravnog lica kontinuirano izdavao fiskalizovane fakture", ističe se.

Na osnovu tih faktura, kompanija je, prema sumnjama policije, ostvarila oporezivi promet u ukupnom iznosu od 277.982,03 evra, ali Poreskoj upravi Crne Gore nije podnosila mesečne PDV prijave.

Na taj način, kako se sumnja, nisu iskazivane niti obračunavane obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, iako je kompanija to bila dužna da učini u skladu sa zakonom.

Policija sumnja da je Budžetu Crne Gore na ovaj način pričinjena materijalna šteta od 35.311,73 evra.

O.T.V. je, kako je saopšteno, u junu prošle godine lišen slobode od strane NCB Interpol Podgorica po međunarodnoj poternici NCB Interpol Astana.

Republici Kazahstan izručen je 8. februara 2026. godine, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u toj zemlji zbog sumnje na krivično delo prevara.

Policija navodi da službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, nastavljaju aktivnosti usmerene na otkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora za koja postoji sumnja da su izvršila krivična dela kojima se narušava ekonomski sistem države.