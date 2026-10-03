Slušaj vest

Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg javnog izvršitelja zbog pokušaja prevare i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podneli su po nalogu tužioca krivičnu prijavu protiv V.B. (42) iz Podgorice, bivšeg javnog izvršitelja, zbog sumnje da je počinio krivična dela prevara u pokušaju i falsifikovanje isprave", navodi se u saopštenju policije.

Službenici Odsjeka su utvrdili da je V.B., kako se sumnja, 17. avgusta 2026. godine, sa unapred pripremljenim planom, sačinio lažnu javnu ispravu u vidu zapisnika o ročištu, sa lažnim pečatom i potpisima, u koji je uneo neistinite podatke o navodnom zaključenju sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici.

"Nakon toga je, kako se sumnja, sačinio i lažni predlog za izvršenje radi prinudne naplate, koje je potom dostavio na realizaciju javnom izvršitelju iz Podgorice. Navedene radnje, kako se sumnja, preduzete su u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4.234,22 evra, na štetu budžeta Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Krivična prijava sa prikupljenim dokazima i dokumentacijom dostavljena je nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronika"PRISTAJEM, POŠALJITE ME U SRBIJU" Pripadnik vračarskog klana koji je uhapšen u Solunu biće izručen
Andrej.jpg
HronikaNOVA AKCIJA HAPŠENJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE: Ojadio Novi Sad i Vojvodinu za više od 3 MILIONA! Pet godina varao državu preko projekata
policajac i uhapšeni muškarac
Bosna i HercegovinaUHAPŠENA DOKTORKA, PRIVATNO NAPLAĆIVALA PREGLEDE: Evo šta su joj pronašli u kući
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Crna GoraIZRUČEN SAD HAKER KOJI JE NAPRAVIO ŠTETU OD 3,4 MILIJARDE DOLARA: Muškarac osumnjičen za krađu identiteta i napade na više od 150 američkih univerziteta
profimedia-0363980479.jpg