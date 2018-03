KRIVOLOVAC NA BIZARAN NAČIN IZBEGAO HAPŠENJE: Bacio ronilačko odelo, pa go po nevremenu išao magistralom! Policiji rekao da ide na kupanje!

Noćni ronilac iz Podgorice, odranije poznat policiji po krivolovu, na bizaran način je izbegao sigurno hapšenje, u noći između srede i četvrtka, tako što je bez opreme i ubijene ribe izašao iz mora i potpuno go prošetao do automobila po nevremenu i velikoj hladnoći.

Isti krivolovac prošle godine je hapšen zbog ubijanja ribe podvodnom puškom noću, a preksinoć je “operisao” u zalivu, na potezu između Perasta i Risna.

Budući da ni u vozilu niti kod njega nisu zatekli ronilačku opremu, boce a ni ubijenu ribu, policija nije imala osnova da ga zadrži.

Drugim rečima, “kupao se čovek”, a onda rešio da protegne noge do auta. Na nula stepeni, usred noći. Osumnjičeni je najverovatnije iz mora primetio patrolu koja je stala da kontroliše terensko vozilo parkirano na proširenju u kom ga je čekala supruga. Odelo, boce, lampu i podvodnu pušku sakrio je negde u šipražju ili ih je žrtvovao i bacio u vodu, kako ne bi završio u pritvoru, jer je već prekršajno kažnjavan prošle godine.

“Na zaprepašćenje policije i inspektora za ribarstvo koji su imali dojavu da je okoreli krivolovac ponovo u akciji on je prkoseći vetru i sitnom gradu koji je padao, go prodefilovao do auta, kazao da nema ni ribe ni opreme i seo u kola nakon čega su se odvezli”, kazao je medijima izvor uključen u istragu.

Neverovatan primer koji pokazuje na šta su sve spremni krivolovci da zadrže biznis i izbegnu kazne.

Po zakonu, ribolov noću podvodnom puškom uz upotrebu lampe, sa ili bez ronilačkog aparata, zabranjen je, ali podleže prekršajnoj kazni. To znači da krivolovci u startu prođu tako što plate 250 evra i ostanu bez ronilačke opreme. Za povratnike u prekršaju situacija je opasnija.

Kurir.rs/CDM

Foto: Profimedia/Ilustracija

