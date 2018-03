ROŽAJAC SE SPREMA DA IDE NA LEDENU ALJASKU: Evo kako se priprema na Hajli u vučjoj jami

Najviši vrh severne Amerike koji se nalazi na Aljasci visok je 6. 190 metara.

Izazov je još primamljiviji s obzirom da je Denali jedna od najtežih ekspedicijskih gde temperature padaju i do -50 stepeni Celzijusa.



Uspon bi po planu i programu trajao tri do četiri nedelje.

"Noćenje u snežnom skloništu ili “vučjoj jami” kako se drugačije naziva, nama planinarima nije neuobičajena pojava. To je jedna od sastavnih stvari koju većina planinara radi i i treba da zna tokom boravka zimi na planini, jer nam u kritičnim situacijama može spasiti život”, kaže Semir.

Kako navodi, uz pravu opremu i iskustvo lako je ulogoriti se u snegu.



“Pripreme za svaku ekspediciju su takve da sa svakim svojim boravkom u planini već se spremam za narednu ekspediciju. Pokušavam da uvek naučim nešto novo od planine i prepoznam njenu ćud. Iskustvo u planini se stiče polako i samo na terenu, a pošto sam planinarski vodič već duži niz godina to mi nekako ide na ruku ili pod nogu”, šali se Kadrović.

Za Denali kaže da je veliki izazov, jer je to planina čudne ćudi.

“Ova planina je veoma surova. Ne oprašta greške, a temperature često znaju biti i do -50 stepeni. Pritom, cela logistika je na nama. Od početka do kraja ste na ledu sa ogromnim teretom na leđima. Vučete sanke koje nekada teže i do 70 kilograma gde su hrana, gas i razna oprema”, pojašnjava Semir.



On ističe da za ozbiljne ekspedicije treba biti maksimalno pripremljem, kako fizički tako i psihički.



Prema njegovim rečima, svaki dobri alpinista treba da poseduje istinsku volju i ljubav prema planini.

Njegova želja da se popne na vrh najhladnije planine na svetu umnogome zavisi i od toga da li ću uspeti da prikupi finansijska sredstva koja su mu potrebna do polovine aprila da bi krenuo na put.



Kurir.rs/CDM

Foto: Facebook

Autor: Kurir