VUJANOVIĆ POČASNI PREDSEDNIK CRNE GORE: Primaće 70 odsto od plate koju je do sada imao

Vlada je utvrdila Predlog zakona o Predsedniku Crne Gore kojim je definisano formiranje posebnog Generalnog sekretarijata predsednika sa većim brojem zaposlenih, kao i titula počasnog predsednika za one kojima je prestao mandat na toj poziociji.

Predlog zakona nije bio definisan ovogodišnjim programom rada Vlade, a dolazi odmah nakon nedavno završenih predsedničkih izbora na kojima je pobedio lider DPS -a Milo Đukanović.

Dosadašnji predsednik Filip Vujanović, novim zakonskim rešenjem imaće titulu počasnog predsednika i zaradu po tom osnovu u iznosu od 70 odsto od plate koju je do sada primao.Tu će naknadu primati do odlaska u penziju ili do zasnivanja novog radnog odnosa.

Posebnim aktom o sitematizaciji biće utvrđen broj novih radnih mesta u Generalnom sekretarijatu Predsednika.

