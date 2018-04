(VIDEO) DRAMA NA NEBU IZNAD TIVTA: Avion sa poznatim ruskim lepoticama nestao s radara! Čuli se samo vrisci!

Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место - видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке - показывали позы. На борту был ад - все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш - "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета». Тот факт, что мы сегодня приземлились - счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет. Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Я категорически против, чтобы хоть кто-нибудь когда-то сел в этот самолет. К компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия. Не летайте, если дорожите своей жизнью и своих близких. И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи - жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились - накал панической атаки, я спрашиваю - "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя.

