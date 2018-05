BIVŠI VATERPOLISTA I SIN CRNOGORSKOG FUNKCIONERA: Evo ko je Arsenije Stanović (22), kog policija traži zbog ubistva MILIONERKE iz Ukrajine (30)

Bivši vaterpolista i sin šefa ispostave Granične policije Aerodroma Tivat Zorana Stanovića, nije zvanično osumnjičen za ubistvo ukrajinske milionerke.

Policija je raspisala internu poternicu za njim, jer im je nedostupan od 11. maja uveče, kada je beživotno telo Lašmanove pronađeno u stanu u kotorskom naselju Dobrota, u kom je živela.

Za njim se traga od 13. uveče, pošto je policija, navodno, došla do operativnih saznanja da je navodno ubio svoju bivšu devojku.

Lašmanovoj je od siline udaraca skoro smrskana glava. Na glavi i na telu bile su vidljive ubodne rane, najmanje deset, najverovatnije nanete nožem.

Psihijatar i seksolog dr Jovan Marić, je objasnio da broj ubodnih rana i način ubistva govori o zločinu iz strasti:

"Kad ima previše uboda nožem, kad se urade neke strašne stvari, odseče glava..., to govori o zločinu iz strasti. Strasna sumanutost ima patološku ljubomoru, to je ozbiljna bolest. Mnogi koketiraju sa ljubomorom, ali patološka ljubomora je ozbiljna bolest, kao i erotomanija. To je strasna, patološka zaljubljenost. Čovek nikako ne može da se otkači od osobe koju je umislio da voli, samo nju i ništa drugo. Takva osoba mora ozbiljno da se tretira i leči, to ni malo nije lako i takvi prolaze fazu nade, fazu mržnje i fazu osvete".

Kurir.rs/ Vijesti.me

Foto: Vijesti.me/ Facebook

Kurir

Autor: Kurir