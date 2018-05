LAŽNI CRNOGORSKI POLICAJAC NEMA SREĆE: Evo kako se branio na sudu, ali mu to nije prošlo

Suđenje je danas završeno u podgoričkom Osnovnom sudu. Veštak Stanko Milić je u nalazu naveo da je Markuševa uračunljivost bila smanjena, ali ne bitno.

Tužilac Nikola Boričić je tražio da se Markušu izrekne zatvorska kazna, dok je njegov branilac Damir Lekić tražio da mu se izrekne kazna rada u javnom interesu, kućni zatvor ili novčana kazna.

Markuš je na suđenju tvrdio da mu je policajac Tomislav Todorović (48) prodao svoju službenu legitimaciju za 300 evra.

Todorović, međutim, tvrdi da to nije tačno, da mu je Markuš ukrao legitimaciju, i da nikada ne bi pretpostavio da će on to učiniti.

Markuš je, u svojoj odbrani, priznajući da je falsifikovao ispravu i lažno se predstavljao, istakao da ni u policiji, ni u tužilaštvu nesu želeli da konstatuju to da je službenu legitimaciju kupio od policajca, navodeći da su hteli da zaštite Todorovića od odgovornosti.

Markuš se tereti da je u avgustu 2016. godine prepravio službenu legitimaciju policajca Todorovića, na nju nalepio svoju fotografiju, i svoje ime, a potom je koristio. Optužen je da je u martu 2017.godine ušao u poslovnicu Sosijete Ženeral banke i tražio podatke o S. M, zaposlenom u toj banci.

Nekoliko dana kasnije - 6. aprila,optužen je da je u Ulici Vaka Đurovića u Podgorici, zaustavio je D.M. i trojicu maloletnika, tražio im lične karte i pretresao ih. Isto je, prema optužnici, uradio i 20. aprila na Skalinama. Na teret mu se stavlja krivično delo falsifikovanje isprave i lažno predstavljanje.

