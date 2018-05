DUŠKO MARKOVIĆ O RANJAVANJU OLIVERE LAKIĆ: To je krivično delo i na štetu Crne Gore

Dodao je da će, ako izostanu rezultati istrage o napadu na novinarku, tražiti one koji mogu da ih obezbede.

"To je težak slučaj, teško kriminalno delo, koje nije samo na štetu Olivere Lakić, već i cele Crne Gore, njene demokratije, političkog sistema. Jasno sam rekao da očekujem brze rezultate istrage. Ako ih ne bude tražićemo one koji će biti u stanju da ih obezbede. Ali, to je ipak u nadležnosti tužilaštva i organa za sprovođenje zakona", rekao je Marković u Bijelom Polju.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Vijesti.me

Kurir

Autor: Kurir