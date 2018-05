OBRT U ISTRAZI UBISTVA MILIONERKE IZ UKRAJINE! Advokat tvrdi: Stanović će se predati

To je potvrdio advokat Zoran Piperović, kojeg je Stanovićev otac, Zoran, kontaktirao u nameri da ga angažuje kao pravnog zastupnika.

"Mene je kontaktirala porodica Stanović, u nameri da me angažuje ukoliko bude pokrenut postupak protiv njihovog sina, a tiče se ubistva ukrajinske državljanke. Konkretno, razgovarao sam sa njegovim ocem, koji mi je kazao da on još ne zna gde mu se nalazi sin, da pokušava uz pomoć rođaka da sa njim kontaktira, da se nada da će u dogledno vreme u tome da uspe i da će se, ukoliko tužilaštvo pokrene postupak, njegov sin, naravno prijaviti dežurnom tužiocu", rekao je Piperović.

Advokat je istakao da je pitao Zorana Stanovića da li sa sigurnošću u dogledno vreme može predati sina tužilaštvu:

"Jer je to interes i postupka i njegovog sina. On je rekao da se nada i da želi što pre da stupi u kontakt sa njim, da bi i on kao roditelj video i saznao šta se stvarno dogodilo."

Aadvokat Piperović kazao je da mu je Zoran Stanović rekao da sa svojim sinom nije kontaktirao od petka 11. maja.

Te noći, policija je oko 20 sati, u stanu Lašmanove u Dobroti, pronašla njeno beživotno telo.

Iako niko još nije zvanično osumnjičen za to ubistvo, policija od 13. maja traga za sinom smenjenog šefa ispostave granične policije ispostave Aerodrom Tivat Zorana Stanovića.

Tog dvadesetdvogodišnjaka policija traži kako bi ga saslušali u istrazi ubistva njegove bivše partnerke.

Arsenija Stanovića policija je pre dva dana tražila i u podgoričkom naselju Zeta, gde su pretresane kuće njegovih rođaka.

