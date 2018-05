STRIC NE SME DA DOĐE NA SVADBU: Bratanica Svetozara Marovića se udaje za fudbalera

Na slavlju će nastupiti veliki broj pevača sa srpske estradne scene koji su bliski prijatelji Marovića, a na veselju će mladencima verovatno najviše nedostajati stric Svetozar i njegov sin Miloš, kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, pošto su osuđeni za malverzacije sa zemljištem i nekretninama na Crnogorskom primorju.

"Osim Ane Bekute, koju svi obožavaju porodično, zapevaće i Marina Visković, Tropiko bend i Mia Borisavljević. To je ono što su za sada ugovorili. Verovatno će biti još nekih iznenađenja. Pevači su sa zadovoljstvom pristali da dođu i pevaju na ovoj svadbi, a kako kažu, biće spektakularno i danima će se prepričavati dešavanja sa venčanja", kaže neimenovani izvor i dodaje da će svima najviše nedostajati članovi porodice koji imaju probleme sa zakonom.

"S obzirom na to da je za Tamarinim stricem Svetozarom raspisana poternica u Crnoj Gori, on neće moći da prisustvuje venčanju. Zbog toga je svima izuzetno teško, jer bi veoma voleli da i on bude tu na najsrećniji dan njegove bratanice", otkriva izvor i dodaje da su se budući mladenci čuli sa Svetozarom Marovićem i da im je on poželeo svu sreću.

"Pozvao ih je da dođu u Beograd kako bi mogao da ih vidi nakon venčanja i uživo im čestita. Naravno, svi su se složili da je to najbolja opcija."



Svetozar i Miloš na poternici Interpola! Svetozar Marović osuđen je 2016. na tri godine i deset meseci zatvora zbog korupcije. On je priznao da je koristio politička ovlašćenja za kupovinu terena u Budvi preko sina Miloša, koji je osuđen na godinu dana, i obavezao se da plati 1,1 milion evra odštete. Ali Svetozar se nije odazvao izdržavanju kazne, a mediji su pisali da se nalazi na bolničkom lečenju u Beogradu. Za to vreme, njegov sin tražio je da kaznu kućnog zatvora služi u Srbiji, s obzirom na to da, za razliku od oca, ima srpsko državljanstvo. Međutim, njegov zahtev je odbijen, a crnogorski ministar pravde je početkom aprila zatražio od Srbije da izruči Svetozara i Miloša Marovića, za kojima su raspisane međunarodne Interpolove poternice.

