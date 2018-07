HOROR U NIKŠIĆU: Mladić starijem sugrađaninu na ulici polomio lobanju

M.L. je određeno zadržavanje do izlaska pred istražnog sudiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Policiji je, kako se navodi, 27. jula oko 1:25 časova prijavljeno da se u ulici Novice Cerovića nalazi čovek koji nepomično leži na asfaltu i po dolasku na lice mesta zatekli su V.D. sa vidnim povredama na potiljku.

On je, dodaju iz policije, od strane Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prevezen u Medicinski centar Nikšić, odakle je, zbog ozbiljnosti povreda, transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Lekari su policiji rekli da je V.D. zadobio frakturu lobanje i da se sumnja da su povrede nastale kao posledica nasilja.

"Preduzimajući dalje mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja ovog lica, službenici policije su operativnim radom došli do saznanja da je oštećenog V.D, kako se sumnja, fizički napao M.L. (21) iz Nikšića. On je, kako se sumnja, naneo više povreda V.D. usled kojih je on pao na asfaltnu podlogu i zadobio teške telesne povrede. M.L. se posle toga dao u bekstvo", stoji u saopštenju policije.

Policijski službenici su istog dana oko 3:00 časa pronašli i priveli M.L. tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog sumnje da je počinio krivično delo teške telesne povrede.

"Posle saslušanja državni tužilac je za ovo lice doneo rešenje o zadržavanju u službenim prostorijama do izlaska pred istražnog sudiju Osnovnog suda u Nikšiću. Policijski službenici CB Nikšić su obezbedili materijale i personalne dokaze i protiv osumnjičenog M.L. podneli izveštaj kao dopunu krivične prijave, prethodno podnesene protiv nepoznatog počinioca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično delo", stoji u saopštenju policije.

